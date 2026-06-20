Adrian Veștea, întâlnire cu Luca Niculescu, propus la șefia MAE. „Am lucrat și pe varianta finală a programului de guvernare”

Adrian Veștea, alături de Luca Niculescu. Foto: Facebook/Adrian Veștea

Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat sâmbătă că ambiția sa este ca, în cel mai scurt timp posibil, să fie finalizat procesul de aderare al României la Organizația pentru Cooperare șiDezvoltare Economică (OCDE), pe care a considerat-o „a treia ancoră externă pentru România după UE și NATO”. Veștea a avut o întâlnire cu Luca Niculescu, în prezent coordonator pentru procesul de aderare al OCDE și nominalizat la șefia MAE.

„A treia ancoră externă pentru România după UE și NATO o reprezintă Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Aderarea la OCDE va aduce cu sine stabilitate, credibilitate și predictibilitate economică pentru România. Acestea se traduc, la rândul lor, prin investiții mai mari și mai bune, dar și printr-o veritabilă școală de bună guvernanță”, a spus Veștea, într-o postare publicată pe Facebook.

„Am discutat despre aceste lucruri cu domnul Luca Niculescu, actualmente coordonator pentru procesul de aderare a României la OCDE și viitor ministru de Externe în Guvernul pe care îl voi conduce. Cu ocazia acestei întâlniri, am lucrat și pe varianta finală a programului de guvernare pe care intenționez să-l prezint Parlamentului. Ambiția mea este ca, în cel mai scurt timp posibil, să finalizăm procesul de aderare la OCDE. Să intrăm astfel în acest club al celor mai dezvoltate 38 de state ale lumii, care reprezintă aproximativ 60% din PIB-ul nominal la nivel global”, a spus Veștea.

Premierul desemnat a adăugat că „finalizarea acestui demers reprezintă un veritabil proiect de țară”.

„În mod evident, inclusiv din această perspectivă, pentru un dialog susținut și echilibrat, avem nevoie de un Guvern cu puteri depline”, a spus Adrian Veștea.