Cel mai lung zbor direct din lume va fi lansat în 2027. Pasagerii vor sta până la 22 de ore în avion

Cel mai lung zbor direct de pasageri din lume ar urma să fie lansat în octombrie 2027. Foto: Getty Images

Mult așteptatul „Project Sunrise” al companiei Qantas va include cel mai lung zbor comercial direct din lume, pe o distanță de peste 16.000 de kilometri, cu o durată estimată între 19 și 22 de ore.

Qantas a confirmat că ruta Sydney-Londra va fi prima operată în cadrul proiectului „Sunrise”, iar cel mai lung zbor direct de pasageri din lume ar urma să fie lansat în octombrie 2027, scrie Euronews.

Cursa va acoperi peste 16.000 de kilometri și va lega cele două orașe fără escală, pentru prima dată.

Compania aeriană australiană a prezentat și primul avion Airbus A350-1000ULR modificat special pentru această rută. Durata zborului dintre Sydney și Londra este estimată între 19 și 22 de ore.

Urmează Sydney-New York

Project Sunrise va conecta, ulterior, coasta de est a Australiei și cu alte destinații internaționale. După Sydney-Londra, următoarea rută confirmată este Sydney-New York. Calendarul lansării acestor zboruri va fi anunțat anul viitor.

„Qantas a fost construită pe convingerea că distanța Australiei față de restul lumii nu trebuie să fie niciodată un obstacol”, a declarat Vanessa Hudson, directorul general al Qantas Group. „Spiritul de pionierat al generațiilor de angajați ai noștri a deschis acest drum, iar astăzi facem cel mai important pas în această misiune din istoria noastră de 105 ani”, a spus ea.

„De când am operat pentru prima dată ruta Kangaroo, în 1947, când avionul oprea de șapte ori în drumul spre Londra, fiecare nouă generație de aeronave a eliminat câte o escală din călătorie. Astăzi, o eliminăm pe ultima”, a adăugat Vanessa Hudson. „Ne-am luat angajamentul, în 2017, că Qantas va depăși ultima frontieră a aviației de lung curier și va conecta direct coasta de est a Australiei cu Londra, un lucru care nu a fost posibil până acum. Din octombrie 2027, această promisiune devine realitate”, a mai spus șefa Qantas.

Airbus A350-1000ULR, modificat special pentru Qantas

În prezent, cel mai lung zbor direct de pasageri operat regulat este cursa Singapore Airlines dintre Singapore și New York, care acoperă 15.349 de kilometri în puțin sub 19 ore.

O diferență importantă privind confortul pasagerilor este că zborul Singapore Airlines SQ24 nu transportă pasageri la clasa economică.

În timp ce un Airbus A350-1000 standard poate transporta până la 480 de pasageri, aeronava A350-1000ULR configurată pentru Qantas va avea doar 238 de locuri, dintre care 140 la clasa economică, pe zborurile dintre Sydney și Londra.

În acest moment, cea mai lungă distanță pe care un pasager la clasa economică o poate parcurge într-un zbor direct este tot cu Qantas, pe ruta Londra-Perth, în vestul Australiei. Aceasta are 14.499 de kilometri și durează între 16 și 18 ore.

A350-1000ULR a fost dezvoltat special de Airbus pentru Project Sunrise și este echipat cu un rezervor suplimentar de combustibil de 20.000 de litri, care îi permite să zboare fără escală peste 16.000 de kilometri, timp de până la 22 de ore.

Qantas va primi în total 12 astfel de aeronave, fiecare configurată cu 238 de locuri, împărțite în patru clase.

Un al doilea avion se află în prezent în programul de testare și certificare, care durează opt săptămâni, după ce a efectuat primul zbor la începutul acestei luni.