Simion s-a pozat cu Gregory Bovino, fostul șef al US Border Patrol. „Cineva trebuie să se ocupe de toți străinii din țările noastre”

Președintele AUR, George Simion, alături de Gregory Bovino, fostul șef al Poliției de Frontieră din SUA. Foto: George Simion/X

Liderul AUR, George Simion a publicat sâmbătă o fotografie în care apare alături de controversatul fost șef al Poliției de Frontieră a SUA, Gregory Bovino, care devenise, la începutul acestui an, imaginea politicilor anti-imigrație ale administrației Donald Trump.

„După cum vedeți, Gregory Bovino se află în România ca invitat special. După votul din Parlamentul European, cineva ar trebui să se ocupe de toți străinii din țările noastre?”, s-a întrebat George Simion într-o postare publicată pe contul său de X, în care a publicat și fotografia în care apare alături de fost șef al Poliției de Frontieră americane.

Aș you saw: @GregoryKBovino is in Romania as a special guest. After the vote in the European Parliament, somebody has to take care of all the aliens in our countries ?#saveeurope #SaveEuropeAct #PatriotsNetwork #ICE pic.twitter.com/y0gKubgssB — ?? George Simion ?? (@georgesimion) June 20, 2026

Gregory Bovino se află în România în aceste zile. El a postat și el în ultimele zile pe contul său de X imagini cu el la mormântul lui Vlad Țepeș

„Vlad Țepeș a fost Șmecherul Suprem (OG, de la „Original Gangster”, în engleză) și a acționat ca un agent al Poliției de Frontieră Române”, a spus Gregory Bovino într-o postare în care s-a fotografiat lângă o statuie a domnitorului român.

Vlad the Impaler was the OG Border Patrol Agent of Romania. They called him ‘ruthless’ and ‘vicious,’ but he cared about his people and protected their borders.@LaurenWitzkeDE@remigrationinst pic.twitter.com/nX4EzRVDrQ — Gregory K Bovino (@GregoryKBovino) June 19, 2026

Bovino a devenit, la începutul acestui an, imaginea reprezentativă a politicilor de opresiune instrumentate de administrația Trump în materie de politici de imigrație.

În locurile în care și-a făcut prezența, Bovino a afișat mereu o tunsoare „periuță” (Buzzcut) și uniforma verde-oliv a Poliției de Frontieră americane. Gregory Bovino s-a remarcat inclusiv cu prilejul manifestațiilor de protest împotriva politicilor de imigrație a administrației Trump, în timp ce dirija echipe de intervenție, aruncând grenade lacrimogene sau angajându-se în dispute verbale cu criticii.

Un alt aspect care care a sărit imediat în ochi, în cazul său: trenciul lung, peste genunchi, de culoare verde-oliv pe care l-a afișat în unele ocazii.

„Greg Bovino se îmbracă de zici că efectiv a intrat pe eBay și a cumpărat o uniformă SS. Greg Bovino, poliție secretă, armata privată, mascați, oameni care dispar și nu știe nimeni nimic de ei, totul fără proces”, a spus guvernatorul democrat al Californiei, Gavin Newsom, care a făcut o comparație între stilul vestimentar al lui Bovino și uniformele naziste.

Ulterior, administrația Trump i-a retras accesul lui Gregory Bovino la contul său de pe platforma X după ce l-a demis din funcția pe care o deținea în Minnesota, într-o mișcare interpretată ca un gest de control al daunelor, pe fondul criticilor publice tot mai intense legate de violențele din Minneapolis și de modul în care acestea au fost gestionate de autoritățile din SUA.

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