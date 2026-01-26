CNN: Gregory Bovino, noua imagine a politicilor anti-imigrație ale lui Trump. „Se îmbracă de zici că și-a luat haine SS găsite pe eBAy”

Gregory Bovin, șeful Poliției de Frontieră a SUA. Foto: Profimedia Images

Până acum un an, puțină lume știa cine e Gregory Bovino. Acum, el a devenit imaginea reprezentativă a politicilor de opresiune instrumentate de administrația Trump în materie de politici de imigrație. Și tot ce ține de acest personaj, de la tacticile folosite pe teren de echipele Poliției de Frontieră americane, și până la preferințele sale vestimentare de inspirație nazistă, au devenit elemente de referință ale unei furtuni izbucnite în SUA, al cărei final nu se întrevede prea curând, se arată într-o analiză CNN.

› Vezi galeria foto ‹

În locurile în care își face prezența, Bovino afișează o tunsoare „periuță” (Buzzcut) și uniforma verde-olive a Poliției de Frontieră americane. Gregory Bovino s-a remarcat inclusiv cu prilejul manifestațiilor de protest împotriva politicilor de imigrație a administrației Trump, în timp ce dirija echipe de intervenție, aruncând grenade lacrimogene sau angajându-se în dispute verbale cu criticii.

Un alt aspect care sare imediat în ochi, în cazul său: trenciul lung, peste genunchi, de culoare verde-olive pe care îl afișează în unele ocazii.

„Greg Bovino se îmbracă de zici că efectiv a intrat pe eBay și a cumpărat o uniformă SS. Greg Bovino, poliție secretă, armata privată, mascați, oameni care dispar și nu știe nimeni nimic de ei, totul fără proces”, a spus guvernatorul democrat al Californiei, Gavin Newsom, care a făcut o comparație între stilul vestimentar al lui Bovino și uniformele naziste.

Bovino a spus că are respectivul trenci de mai bine de 25 de ani și că l-a primit chiar de la Poliția de Frontieră.

„L-am cumpărat când eram mai tânăr, cam prin 1999”, a spus Bovino, într-un interviu.

În pozele „de grup”, în care apare alături de alți membri ICE ori ai Poliției de Frontieră, Bovino e deseori singurul dintre aceștia care nu-și ascunde fața în spatele unei măști ori cagule.

„Mergeți și ardeți” - tactica folosită de agenții ICE în timpul raziilor

Faima lui a crescut odată cu protestele din Minneapollis, unde agenții federali au împușcat recent un bărbat, asistent medical, a doua persoană ucisă de agenții federali americani, după uciderea lui Renee Nicole Good, o femeie în vârstă de 37 de ani, la începutul lunii ianuarie.

Bovino a declarat presei că agenții federali nu au făcut decât să urmeze procedura exersată în timpul antrenamentelor, în momentul când s-au confruntat cu un suspect înarmat care „dorea să provoace stricăciuni maxime și un masacru în rândul forțelor de ordine”.

„Faptul că (agenții) sunt atât de bine antrenați a prevenit orice fel de focuri împotriva forțelor de ordine, prin urmare froțele noastre de ordine au făcut foarte bine că l-au incapacitat înainte să facă ceva”, a declarat Bovino la CNN.

Gregory Bovino a folosit, cu mai multe ocazii, o expresie favorită atunci când a trebuit să descrie tacticile agenților din subordinea sa.

„Mergeți și ardeți”, a dezvăluit colaboratorul CNN Lulu Garcia-Navarro denumirea aceste expresii favorite a lui Bovino. „Sunt foarte rapizi. Sunt foarte agresiv. Sparg geamurile, intră, fac arestări”.

Susținătorii programului de deportări în masă ale administrației Trump văd în Bovino un erou. Acesta este însă criticat de oficialii și autoritățile locale democrate , care arată că acțiunile ICE sunt înspăimântător de similare unui regim autoritar și sunt folosite de președintele Trump ca o „bâtă” îndreptată împotriva comunităților conduse de lideri democrați.

„Vor să facă măcel”, a spus guvernatorul democrat al statului Illinois JB Pritzker, care l-a acuzat pe Bovino și pe alți oficiali federali că provoacă în mod intenționat scandalrui. „Vor să creeze o zonă de război astfel încât să poată trimite și mai multe trupe”.

Originar din Carolina, Gregory Bovino s-a angajat în Poliția de Frontieră în 1996. În 2020, a fost numite agent șef la El Centro Sector, din California de Sud.

În 2023, a fost înlăturat temporar de la conducerea acestui departament în ceea ce congresmenii republicani au considerat drept o măsură disciplinară, după ce a criticat deciziile în materie de imigrație luate de administrația Biden.

Gregory Bovino a intrat în atenția publică în vara lui 2025, după ce a participat la acțiuni ICE și ale Poliției de Frontieră care au dus la arestarea a peste 5.000 de imigranți în Losa Angeles. De atunci, figura sa e omniprezentă în raidurile ICE și ale Poliției de Frontieră din Chicago, Charlotte, New Orleans și acum Minneapolis.