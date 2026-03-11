Ministrul Muncii, Florin Manole: Pachetul de solidaritate nu apare în proiectul de buget

Florin Manole, ministrul Muncii. sursa foto: Agerpres

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat miercuri că pachetul de solidaritate propus de minister nu este inclus în proiectul de buget pentru anul viitor. Potrivit acestuia, analiza documentului transmis instituției arată că fondurile prevăzute pentru asistență socială sunt chiar mai mici decât cele cheltuite în anul precedent, relatează Agerpres.

„Am constatat în urma analizei bugetului, aşa cum a parvenit el Ministerului Muncii, că pachetul de solidaritate, aşa cum l-am comunicat, l-am gândit, l-am propus partenerilor coaliţiei, nu se regăseşte în buget, adică pe asistenţă socială cuantumul din propunerea de buget pentru 2026 este cu aproximativ 1 miliard de lei mai mic decât execuţia pe anul 2025. Reamintesc că este vorba despre pachetul de solidaritate prin care am propus un sprijin pentru 2,8 milioane de pensionari şi pentru peste 300.000 de copii din familii monoparentale, copii cu dizabilităţi, copii din familii cu venituri foarte mici. O să trimitem observaţii în consecinţă raportate la acest proiect de buget, pentru că acel pachet de solidaritate era şi este extrem de important pentru noi, cu atât mai mult cu cât creşterile de preţuri nu au încetat în economie iar pensionarii şi familiile nevoiaşe cu copii au nevoie în continuare de sprijin”, a declarat Manole la Parlament.

Ministrul a subliniat că acest pachet ar trebui aplicat imediat și nu poate fi amânat până la o eventuală rectificare bugetară.

„În primul rând, pachetul acesta ar trebui să intre în vigoare imediat, în această lună, pentru că rectificarea bugetară poate să fie în toamnă, iar noi am propus sprijin pentru pensionari, de exemplu, în primă tranşă, chiar în aprilie. Creşterea veniturilor pentru copiii cu dizabilităţi sau copiii din familii monoparentale se face în contextul legii venitului minim de incluziune, care trebuie şi ea adusă la zi în această lună - adică nu există varianta în care 'să mai vedem la toamnă'. În al doilea rând, am văzut - şi vreau să insist şi asupra acestui subiect - că există tot felul de speculaţii despre eventuala probabilitate a finanţării, măcar parţială, a acestui pachet de solidaritate din fonduri europene. Aşa ceva nu se poate, din păcate, din câte ştiu şi premierului i s-a spus asta cu prilejul vizitei sale la Comisia Europeană (...), mai ales că orice proiect european, orice schimbare de program ar presupune nişte luni de zile, proiectele ar însemna o implementare tardivă iar, încă o dată, noi vrem ca acest pachet să intre în aplicare încă din luna aprilie, pentru că preţurile nu aşteaptă după surse fantasmagorice, cum ar fi fondurile europene”, a subliniat ministrul.

Florin Manole a mai precizat că datele din proiectul de buget arată clar că nu există fonduri suplimentare pentru asistență socială.

El a menţionat că vrea să spună `un lucru verificabil cu cifre`: „Cuantumul din buget pentru capitolul de asistenţă socială este egal cu cel din bugetul de anul trecut. Aşadar, nu există un leu sau un milion de lei sau 1,7 miliarde în plus. (...) În acest moment, bugetul pentru asistenţă socială este egal cu bugetul de anul trecut, deci niciun leu în plus. Ar fi nevoie, dacă este să comparăm cheltuielile de anul trecut cu cheltuielile pentru anul acesta, de un surplus de 850 de milioane de lei. Iar acest surplus nu se găseşte astăzi, niciun leu din aceşti 850 de milioane”.

Întrebat dacă PSD va negocia cu opoziția pentru introducerea pachetului de solidaritate, ministrul a spus că partidul așteaptă forma finală a proiectului de buget.

„N-aş vrea să anticipăm, să aşteptăm să vedem ultima formă bugetului. Noi vom transmite observaţii care să ne susţină argumentele. În al doilea rând, nu am remarcat că PSD ar fi izolat pe tema acestui pachet de solidaritate, pentru că l-am auzit, de exemplu, şi pe domnul Kelemen Hunor argumentând în legătură cu subiectul ăsta. Pe de altă parte, am auzit că şi premierul, cu diferite ocazii, s-a exprimat despre eventualitatea în care acest pachet ar trebui să existe. Deci, cred că suntem într-un moment în care Partidul Social Democrat trebuie să rămână consecvent. După aceea, cine cum va vota în Parlament? N-aş putea să anticipez”, a adăugat Florin Manole.