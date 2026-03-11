Momentul în care o dronă explodează într-un port din Oman. Au fost lovite rezervoare de combustibil

„O sursă de securitate a raportat că mai multe drone au fost doborâte, în timp ce altele au lovit rezervoare de combustibil în portul Salalah”, a declarat agenția de știri din Oman, adăugând că nu au fost raportate victime.

Video has surface showing a massive fire coming from storage tanks in the MINA Petroleum facility at the port in Salalh, Oman after a suspected Iranian attack. pic.twitter.com/4OjMpNV0mk — OSINTdefender (@sentdefender) March 11, 2026

Compania privată de securitate maritimă Vanguard Tech a anunțat suspendarea operațiunilor portului după atacul asupra secțiunii sale sudice.

În imaginile publicate pe X se poate vedea momentul în care drona explodează

Drone footage from Salalah Port in Oman shows heavy smoke after an attack on oil storage facilities (UK security firm Ambrey confirmed the strike). We don’t know yet if it was an Iranian drone or some other unknown actor... time will tell. Grateful no casualties reported so… pic.twitter.com/exdc4XHYtO — Fahad Naim (@Fahadnaimb) March 11, 2026

❗️??⚔️?? - Iran conducted a drone strike on oil storage facilities at Oman's Salalah port, one of the country's key petroleum hubs.



The attack damaged fuel tanks holding substantial reserves that could result in losses reaching hundreds of millions of dollars.



This latest… pic.twitter.com/sqIyyMpQF9 — ??The Informant (@theinformant_x) March 11, 2026

În cel mai recent bilanț asupra războiului, în Oman, un cetățean indian a fost ucis după ce o ambarcațiune fără conducător a atacat un petrolier pe care lucra, la 52 de mile marine de coasta țării.

Miercuri, UK Maritime Trade Operations (UKMTO) spune că a primit rapoarte privind 13 nave atacate în Orientul Mijlociu de la începutul conflictului.

Organizația afirmă că au existat și patru rapoarte privind activități suspecte, ceea ce ridică numărul total al incidentelor care au afectat navele care operează în și în jurul Golfului Persic, Strâmtorii Ormuz și Golfului Oman la 17.

Actualizarea vine după relatări potrivit cărora trei nave comerciale au fost lovite de „proiectile necunoscute” în zonă, în incidente separate în această dimineață, echipajul uneia dintre nave fiind nevoit să evacueze după ce vasul a fost lovit la nord de Oman.