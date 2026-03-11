Antena 3 CNN Externe Momentul în care o dronă explodează într-un port din Oman. Au fost lovite rezervoare de combustibil

Momentul în care o dronă explodează într-un port din Oman. Au fost lovite rezervoare de combustibil

Andrei Paraschiv
1 minut de citit Publicat la 19:42 11 Mar 2026 Modificat la 19:43 11 Mar 2026
Foto: Captură X

„O sursă de securitate a raportat că mai multe drone au fost doborâte, în timp ce altele au lovit rezervoare de combustibil în portul Salalah”, a declarat agenția de știri din Oman, adăugând că nu au fost raportate victime.

Compania privată de securitate maritimă Vanguard Tech a anunțat suspendarea operațiunilor portului după atacul asupra secțiunii sale sudice.

În imaginile publicate pe X se poate vedea momentul în care drona explodează

În cel mai recent bilanț asupra războiului, în Oman, un cetățean indian a fost ucis după ce o ambarcațiune fără conducător a atacat un petrolier pe care lucra, la 52 de mile marine de coasta țării.

Miercuri, UK Maritime Trade Operations (UKMTO) spune că a primit rapoarte privind 13 nave atacate în Orientul Mijlociu de la începutul conflictului.

Organizația afirmă că au existat și patru rapoarte privind activități suspecte, ceea ce ridică numărul total al incidentelor care au afectat navele care operează în și în jurul Golfului Persic, Strâmtorii Ormuz și Golfului Oman la 17.

Actualizarea vine după relatări potrivit cărora trei nave comerciale au fost lovite de „proiectile necunoscute” în zonă, în incidente separate în această dimineață, echipajul uneia dintre nave fiind nevoit să evacueze după ce vasul a fost lovit la nord de Oman.

