Bolojan, întâlnire la Palatul Victoria cu noul ambasador al SUA „Putețin conta pe un parteneriat corect cu guvernul României”

Premierul Ilie Bolojan și ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg. Foto. Guvernul României

Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a primit joi, la Palatul Victoria, pe noul ambasador al Statelor Unite ale Americii în România, Darryl Nirenberg, aflat în vizită de prezentare, context în care a subliniat că parteneriatul cu SUA este unul solid şi obiectivul său este consolidarea acestuia nu numai pe componenta de securitate, ci şi pe cea economică şi investiţională, informează Agerpres.

„Bun venit în România şi mult succes în mandatul dumneavoastră, astfel încât cooperarea solidă dintre România şi Statele Unite ale Americii să fie consolidată şi să ajungă la un nou nivel. În misiunea dumneavoastră puteţi conta pe un parteneriat corect cu Guvernul României”, a afirmat premierul Ilie Bolojan, citat într-un comunicat al Guvernului.

În cadrul discuţiilor, premierul a prezentat decizia CSAT privind dislocarea temporară în România a unor echipamente defensive şi forţe militare americane, subliniind că aceasta reflectă poziţia strategică a României şi rolul Parteneriatului Strategic cu SUA în asigurarea securităţii naţionale.

„Astăzi, la Palatul Victoria, am discutat cu noul ambasador al Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg, despre dislocarea unor echipamente și forțe militare americane în România și despre cooperarea cu SUA în domeniile securității, economiei și investițiilor. Am stabilit să avem o nouă întâlnire în perioada următoare pe teme de energie și minerale critice, pentru a identifica noi oportunități de colaborare”, a precizat Bolojan, în cadrul unei postări publicate pe contul său de Facebook.

„Pentru România, securitatea şi apărarea constituie fundaţia Parteneriatului Strategic dintre ţările noastre şi lucrăm împreună pentru a le adapta la noile provocări şi pentru a întări cooperarea bilaterală, inclusiv în cadrul NATO”, se mai arată în comunicat.

Premierul a menţionat, de asemenea, că priorităţile Guvernului sunt menţinerea stabilităţii politice, adoptarea unui buget responsabil, continuarea reducerii deficitului bugetar şi consolidarea unei economii sănătoase.

Totodată, şeful Executivului a subliniat că Parteneriatul cu SUA este unul solid şi obiectivul său este consolidarea acestuia nu numai pe componenta de securitate, ci şi pe cea economică şi investiţională.

„O prioritate o reprezintă creşterea investiţiilor americane în economia României, iar măsurile adoptate urmăresc crearea unui mediu de business mai competitiv şi mai atractiv. În acest sens, premierul şi ambasadorul SUA au agreat ca, în cursul lunii aprilie, să aibă o nouă întâlnire dedicată analizei proiectelor economice comune, având în vedere oportunităţile de cooperare din domeniile energiei, tehnologiilor emergente şi mineralelor critice”, conform comunicatului.

La întrevederea de la Palatul Victoria au participat din partea Guvernului, alături de premier, şeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, şi consilierul de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului, Luminiţa Odobescu.