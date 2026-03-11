AEP discută cu TikTok despre dezinformare și comunicarea politică în online

1 minut de citit Publicat la 18:07 11 Mar 2026 Modificat la 18:07 11 Mar 2026

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, Adrian Ţuţuianu. sursa foto: Agerpres

Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, s-a întâlnit miercuri cu Simion-Dorin Rusu, reprezentantul TikTok pentru România, Ungaria și regiunea Balcanilor, pentru a discuta despre măsurile care ar putea consolida integritatea proceselor electorale și despre combaterea dezinformării în mediul online, relatează Agerpres.

Potrivit unui comunicat transmis de AEP, discuțiile au vizat cooperarea dintre instituție și platforma digitală în identificarea și limitarea conținutului manipulator, în special în contextul obligațiilor prevăzute de reglementările europene.

În cadrul întâlnirii a fost analizată și posibilitatea elaborării unui ghid de conduită pentru comunicarea politică pe platformele digitale, precum și dezvoltarea unor mecanisme mai simple de raportare și intervenție în situațiile în care apare conținut ilegal sau manipulator.

„Spaţiul online a devenit un canal major de informare şi dezbatere publică, iar platformele digitale au un rol tot mai important în modul în care cetăţenii accesează informaţii despre procesele electorale. Dialogul de astăzi a fost esenţial pentru a dezvolta mecanisme eficiente de prevenire a dezinformării şi pentru a proteja integritatea proceselor electorale. Autoritatea Electorală Permanentă îşi reafirmă angajamentul pentru menţinerea neutralităţii instituţionale şi pentru asigurarea unui tratament egal pentru toţi competitorii electorali”, a declarat preşedintele AEP.

Autoritatea Electorală Permanentă precizează că își propune să continue dialogul cu platformele online și să dezvolte instrumente de prevenție și informare, astfel încât procesul electoral să rămână corect și transparent pentru toți participanții.