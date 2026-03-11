Giorgia Meloni, somată în Parlament să nu permită utilizarea bazelor SUA din Italia pentru războiul în Orientul Mijlociu. Ce a răspuns

2 minute de citit Publicat la 18:17 11 Mar 2026 Modificat la 18:17 11 Mar 2026

Giorgia Meloni nu le-a spus parlamentarilor ce va face dacă americanii folosesc bazele din Italia pentru atacuri în Iran. Foto: Getty Images

Formațiunile italiene de opoziție Mișcarea Cinci Stele (M5S) și Partidul Democrat (PD) i-au cerut miercuri șefei guvernului, Giorgia Meloni, să nu permită Statelor Unite să-și folosească bazele militare din țară în operațiunile militare împotriva Iranului, scrie Agerpres, care citează EFE.

Sursa citată notează că senatorii celor două partide s-au prezentat în forul legislativ cu șepci roșii, similare cu cele folosite de președintele american Donald Trump în campania sa electorală, dar având imprimat sloganul "Nu războiului!".

Ei au profitat de prezența șefei de cabinet în Senatul italian.

Senatorul M5S Luca Pirondini a acuzat-o pe Meloni că nu a avut niciodată curajul să-i spună "nu" lui Trump și a îndemnat-o să respingă utilizarea bazelor americane din Italia de către aviația SUA pentru a lansa atacuri în Iran.

"Acordurile sunt valabile numai atunci când acțiunile sunt conforme cu dreptul internațional", a spus senatorul, cu referire la statutul bazelor SUA din Italia.

"Nu suntem în război. Așteptăm să auzim (din partea Giorgiei Meloni) răspunsuri clare și fără echivoc, așa cum au făcut și alte țări europene", a subliniat, la rândul său, senatorul Alessandro Alfieri, membru al PD, cel mai mare partid al opoziției din Peninsulă.

Meloni: Răspunsurile la solicitări sunt evaluate în funcție de moment și context

El i-a cerut șefei executivului italian să transmită clar Administrației Trump că "nu va exista nicio autorizație pentru utilizarea bazelor americane din Italia în afara acordurilor".

Agerpres notează că Giorgia Meloni a evitat un răspuns tranșant în fața parlamentarilor italieni în legătură cu folosirea bazelor americane din țară pentru intervenții în războiul contra Iranului.

"Dacă solicitarea ar sosi astăzi, nu aș avea nicio problemă să răspund, dar aceste răspunsuri sunt evaluate la momentul și în contextul în care sosesc, prin urmare ar fi lipsit de respect din partea mea să vă spun ceva ce se aplică astăzi, dar într-un scenariu care ar putea fi complet diferit mâine", a spus Meloni.

Ce au făcut alte state europene care au baze americane pe teritoriul lor

Alte state europene, precum Regatul Unit și Portugalia, au autorizat SUA să folosească baze de pe teritoriile lor în operațiuni ce implică lovituri în Iran.

La București, Parlamentul a aprobat, miercuri, decizia CSAT adoptată mai devreme în cursul zilei, care aprobă solicitările SUA de desfășurări suplimentare de trupe și tehnică militară la bazele din România, în contextul războiului din Orientul Mijlociu.

Președintele Nicușor Dan a declarat, după ședința CSAT, că este vorba de avioane de realimentare, echipamente de monitorizare și echipamente de comunicații prin satelit, acestea din urmă fiind corelate cu scutul de la Deveselu.

"E vorba de echipamente defensive, nu sunt înzestrate cu armament propriu-zis”, a susținut președintele.

În schimb, Spania a stabilit că nu va sprijini în niciun fel acțiunile militare lansate de SUA și Israel împotriva Iranului și nu va autoriza utilizarea bazelor sale pentru astfel de operațiuni.

În urma acestei decizii a guvernului de la Madrid, aviația militară americană și-a mutat din această țară către alte baze europene aeronavele folosite pentru realimentarea în zbor a aparatelor de vânătoare și bombardament care participă la operațiunile militare.