Pariul lui Trump: Războiul din Iran poate dura cel mult 4 săptămâni. Ce se întâmplă după depășirea acestui termen

1 minut de citit Publicat la 18:06 11 Mar 2026 Modificat la 18:06 11 Mar 2026

Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Getty Images

Administrația Donald Trump crede că va putea face față unei crize provocate de creșterea bruscă a prețului petrolului pentru cel mult patru săptămâni, până când războiul din Iran va provoca daune majore politice în SUA, au declarat surse de la Casa Albă pentru Politico.

Prețul petrolului pe piețele internaționale a scăzut marți la 80 de dolari barilul, după o creștere bruscă la 120 de dolari/baril înregistrată în weekend: aceste fluctuații sunt în continuare considerate de administrația americană drept „controlabile”.

„Au la dispoziție 3-4 săptămâni, până când prețurile la petrol vor deveni o problemă politică de mai lungă durată”, a declarat o sursă de la Casa Albă pentru Politico.

Chiar și așa, administrația Trump a fost luată prin surprindere de creșterea la 120 de dolari/baril și consecințele dure ale acestei creșteri, înregistrate duminică, 8 martie.

„Duminică noapte, a fost ceva de nedescris. Clar ne-a surprins pe toți”, a declarat o sursă citată de Politico.

Ulterior, prețul petrolului a scăzut și s-a stabilizat în jurul valorii de 90 de dolari barilul, după ce Trump a anunțat luni că războiul cu Iranul e „aproape încheiat”.

Practic, toate creșterile înregistrate luni au fost practic „evaporate” în ședința de tranzacționare de luni după-amiază, după ce Trump a anunțat că războiul din Iran se poate încheia mai repede decât s-ar fi așteptat administrația SUA.

Scăderea prețurilor la petrol a fost de peste 25%.

Economia mondială trece în aceste zile prin ceea ce poate deveni cea mai gravă criză energetică din anii 1970 și până în prezent, ca urmare a închiderii Strâmtorii Ormuz și a reducerii transportului de țiței produs în Orientul Mijlociu, ca urmare a războiului din Iran.