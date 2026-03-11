În plin război politic cu Zelenski, Viktor Orban acuză că ucrainenii îi amenință familia, copiii și nepoții. ”Toate au o limită”

Viktor Orban a declarat în videoclip că membrii familiei sale se simt bine, dar a cerut tuturor să ia situația în serios. FOTO: Hepta

Viktor Orban acuză într-un clip video pe Facebook că un fost ofițer al Serviciului de Securitate al Ucrainei i-ar fi amenințat copiii și nepoții. Înregistrarea, despre care premierul maghiar susține că îl arată sunându-și rudele îngrijorate este urmată de mesajul: „Toată lumea este bine, dar există o limită pentru orice.”

Viktor Orban a declarat în videoclip că membrii familiei sale se simt bine, dar a cerut tuturor să ia situația în serios. „ Deși este neobișnuit în viața noastră, vom găsi o modalitate de a ne adapta”, a spus prim-ministrul, care a menționat că soția sa va juca cu siguranță un rol cheie în acest sens.

Conform unui videoclip postat pe YouTube, Viktor Orban și familia sa ar fi fost amenințați de un politician ucrainean, fost deputat și fost ofițer al Serviciului de Securitate al Ucrainei. În înregistrare, Hryhorij Omelchenko ar fi spus că ucrainenii nu au nevoie de adresa lui Viktor Orban, deoarece știu unde locuiește premierul ungar, unde bea bere și vin, unde merge și cu cine se întâlnește.

Un nou conflict diplomatic a izbucnit între Budapesta și Kiev după ce Viktor Orban a ordonat ca un transport de numerar și aur ucrainean confiscat săptămâna trecută de autoritățile maghiare să fie reținut în custodie pentru o perioadă de până la 60 de zile, în timp ce autoritatea fiscală a țării sale investighează cazul.

Aurul și banii erau transportați rutier prin Ungaria când Ungaria l-a confiscat joia trecută. Autoritățile au declarat că suspectează spălare de bani. Transportul includea 40 de milioane de dolari și 35 de milioane de euro în numerar, precum și 9 kg de aur în valoare de aproximativ 1,5 milioane de dolari, conform cursurilor actuale. Confiscarea a urmat unei dispute privind aprovizionarea cu gaze, în care Ungaria și Slovacia au acuzat Kievul că a amânat deliberat reparațiile la o conductă de petrol după ce aceasta a fost lovită de un aparent atac cu drone rusești.

Confiscarea a indignat autoritățile ucrainene, care au acuzat guvernul ungar, prietenos cu Rusia, că acționează ilegal. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a acuzat Budapesta de „banditism” în ceea ce privește confiscarea transportului bancar și reținerea temporară a echipajului ucrainean. Zelenski i-a îndemnat pe liderii europeni să nu tacă în legătură cu acțiunile Budapestei.

Amenințări transmise de Volodimir Zelenski

De asemenea, Volodimir Zelenski l-a ameninţat pe premierul ungar Viktor Orban cu o acţiune militară a Ucrainei împotriva Ungariei dacă aceasta din urmă nu deblochează ajutorul financiar de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei de UE, ajutor blocat prin veto de Orban ca represalii faţă de întârzierea repunerii în funcţiune a secţiunii ucrainene a conductei petroliere Drujba.

"Sperăm că această persoană din UE (Viktor Orban n.red) nu blochează cele 90 de miliarde, sau măcar prima tranşă din cele 90 de miliarde şi că militarii noştri vor avea în continuare armament. Dacă nu va fi aşa, atunci vom da adresa acestei persoane forţelor noastre armate, băieţilor noştri. Pentru ca să-l cheme şi să vorbească cu el în limba lor", a spus Zelenski la Kiev la începutul unei şedinţe de guvern, în prezenţa presei.

Ruşii "ne ucid, iar noi ar trebui să-i dăm petrol sărăcuţului Orban, pentru că fără acesta el nu poate câştiga alegerile ?", a spus Zelenski.