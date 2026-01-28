„Algoritmul meu nu mi-l arată”. De ce l-a redus la tăcere administrația Trump pe Gregory Bovino pe rețelele sociale

Gregory Bovin, șeful Poliției de Frontieră a SUA. Foto: Profimedia Images

Administrația Trump i-a retras accesul lui Gregory Bovino la contul său de pe platforma X după ce l-a demis din funcția pe care o deținea în Minnesota, într-o mișcare interpretată ca un gest de control al daunelor, pe fondul criticilor publice tot mai intense legate de violențele din Minneapolis și de modul în care acestea au fost gestionate de autorități, scrie The New York Times.

Iată un semn clar că administrația Trump a înțeles că se află într-o săptămână dificilă din punct de vedere al opiniei publice: nu s-a limitat la a-l retrage pe Gregory Bovino din Minnesota. L-a redus la tăcere și pe rețelele sociale.

Pentru cei mai puțin familiarizați, Bovino este comandantul „itinerant” al poliției de frontieră, cunoscut pentru paltonul său și pentru rolul central pe care l-a avut în operațiunea din Minneapolis, devenind imaginea haosului de acolo.

A fost un rol pe care l-a asumat pe deplin și online, unde posta constant de pe contul său de X, @CMDROpAtLargeCA, până luni dimineață, când contul a devenit brusc inactiv.

„Prădător sexual condamnat, arestat!”, a fost ultimul său mesaj.

Decizia de a-i bloca accesul la cont nu a fost luată de Casa Albă, ci de superiorii săi din cadrul Serviciului Vamal și de Protecție a Frontierelor al Statelor Unite, potrivit unui oficial din Departamentul pentru Securitate Internă.

Un alt oficial american a insistat că Bovino își va recăpăta, în cele din urmă, accesul la cont, după revenirea la postul anterior din California, unde coordona o parte a frontierei. Ambii au vorbit sub protecția anonimatului, deoarece nu aveau permisiunea de a discuta cu presa.

Chiar și așa, „îmblânzirea” contului CMDROpAtLargeCA a oferit o imagine a unei administrații aflate în plin control al daunelor. Una este să fii retrogradat. Cu totul altceva este să îți pierzi portavocea de pe rețelele sociale. În această administrație, probabil că nu există un destin mai neplăcut.

Președintele Trump guvernează prin intermediul rețelelor sociale, iar fără postări agresive este dificil să rămâi un jucător important în cercul său.

Pierderea contului înseamnă pierderea posibilității de a te lăuda cu „munca dreaptă” făcută pentru el și de a ataca dușmanii comuni. Cum îți mai construiești un profil în universul MAGA dacă nu poți posta?

Bovino, în vârstă de 55 de ani, părea să înțeleagă perfect aceste lucruri. Își folosea contul de X pentru confruntări cu jurnaliști, parlamentari, critici, susținători, Stephen King – cu oricine. CMDROpAtLargeCA devenise o extensie a personajului pe care și-l construise, la fel de importantă ca paltonul și tunsoarea sa.

Bovino se arăta adesea indiferent față de vărsarea de sânge de pe străzile americane.

„Mai încet cu indignarea prefăcută”, i-a scris el congresmanului democrat Seth Moulton din Massachusetts, care publicase un videoclip în care condamna uciderea lui Alex Pretti la Minneapolis.

Când senatorul democrat Mark Kelly din Arizona a scris despre moartea lui Pretti, Bovino i-a răspuns: „Ai fost acolo? Tipic comentator de fotoliu”.

Deși devenise clar că Bovino urma să fie țapul ispășitor, suspendarea sa de pe rețelele sociale a fost totuși surprinzătoare. Nimic din comportamentul său online nu ieșea din tiparul comportamentului superiorilor săi.

Kristi Noem, secretarul pentru securitate internă, este o prezență combativă pe rețelele sociale. Vicepreședintele JD Vance a avut ieșiri online legate de Minneapolis pe tot parcursul săptămânii. Stephen Miller, arhitectul politicilor de imigrație ale administrației, l-a numit pe Pretti „un posibil asasin” într-o postare pe X.

Acești oficiali au publicat mesaje care contrazic direct declarațiile recente ale președintelui și ale purtătorului său de cuvânt despre violențele din Minneapolis, fără ca acest lucru să le fi afectat poziția. Marți, Miller călătorea alături de președinte la bordul Air Force One, spre Iowa.

Este greu de înțeles ce anume ar fi fost nepotrivit în modul în care Bovino folosea rețelele sociale, mai ales că, pe parcursul ultimului an, Casa Albă, Departamentul pentru Securitate Internă, Departamentul Muncii și alte structuri ale administrației au publicat, de pe conturi oficiale, referințe la literatură neo-nazistă, teorii conspiraționiste QAnon și versuri din cântece ale supremațiștilor albi.

Un oficial al Casei Albe a refuzat să comenteze marți situația contului lui Bovino.

Suspendarea sa a ridicat sprâncene în rândul dreptei, având în vedere că cenzura pe rețelele sociale reprezintă de mult una dintre temele mobilizatoare pentru baza politică a președintelui. Una dintre principalele consecințe ale acțiunilor lui Trump din 6 ianuarie 2021 a fost eliminarea sa de pe platformele sociale. Ulterior, el și-a creat propria platformă, Truth Social, care joacă un rol esențial în modul în care guvernează astăzi.

Mai mulți utilizatori influenți, apropiați de administrație, au evitat să comenteze marți reducerea la tăcere a lui Bovino. Unul dintre cei care au ales să se pronunțe a fost Steve Bannon.

„Reducerea la tăcere a comandantului Bovino este o idee groaznică”, a scris acesta într-un mesaj text.

Ce ar putea crede Laura Loomer? Cu doar câțiva ani în urmă, ea fusese interzisă pe atât de multe platforme încât, după cum spunea, ajunsese să facă terapie din cauza „PTSD-ului dezvoltat ca urmare a faptului că a fost redusă la tăcere”.

În prezent, Loomer acționează ca o combinație între portavoce și gardian al loialității pentru administrația Trump. Poate de aceea nu a părut prea îngrijorată de situația lui Bovino.

„Din ce mi s-a spus de la Casa Albă, când am întrebat despre asta, va avea un alt cont de social media, dar pentru sectorul El Centro”, a spus ea, referindu-se la zona din California unde Bovino a fost redistribuit. „Nu e vorba că ar fi închis sau redus la tăcere”.

Un alt „power poster” din anturajul lui Trump este Katie Miller, fostă consilieră în administrație și soția lui Stephen Miller. Ea a spus că nu a urmărit agitația legată de suspendarea lui Bovino și că nu poate confirma dacă informația este corectă. „Nici măcar nu îl urmăresc”, a spus ea, adăugând că nu știe ce a postat sau nu acesta.

„Algoritmul meu nu mi-l arată, din păcate”, a mai spus.

Iar acum, nici al tău.