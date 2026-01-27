Popularitatea lui Trump se prăbușește. La ce nivel a ajuns cota de aprobare a președintelui SUA după un an de mandat

Președintele american, Donald Trump. Foto: Getty Images

Sprijinul pentru politicile de imigrație ale administrației s-a prăbușit în ultimele săptămâni, ajungând la cel mai scăzut nivel de la începutul celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump, conform celui mai recent sondaj Reuters/Ipsos. Majoritatea americanilor spun că lupta anti-imigrație dusă de administrație „merge prea departe”.

Sondajul, realizat la nivel național, în SUA, de vineri până duminică, include răspunsuri ale americanilor înainte și după uciderea, sâmbătă, a unui al doilea cetățean american în Minneapolis de către poliția anti-imigrație americană, ICE.

Doar 39% dintre americani mai aprobă prestația președintelui american pe tema imigrației, în scădere de la 41% luna trecută. 53% spun că nu sunt de acord cu felul în care acționează administrația Trump pe această temă.

Aceste date sunt problematice pentru Trump, în contextul în care imigrația era domeniul care-i aducea cele mai multe puncte în ochii americanilor. În februarie anul trecut, de exemplu, gestionarea imigației de către administrația Trump avea o rată de aprobare de 50%, în timp ce 41% dezaprobau.

Trump a câștigat alegerile din 2024 și pe fondul promisiunii că va rezolva problema imigrației și că va crește puternic numărul deportărilor de imigranți ilegali.

În ultimul an, agenți mascați anti-imigrație, echipați cu veste tactice, apar tot mai frecvent în orașele din toată țara, dar cu precădere în orașele conduse de politicieni democrați, rivali ai președintelui SUA.

În Minneapolis, orașul capitală al statului Minnesota, situația e tot mai tensionată de mai multe săptămâni. Acolo, agenții ICE au omorât doi cetățeni americani pașnici – Renee Good, o femeie de 37 de ani cu doi copii, și Alex Pretti, un bărbat tot de 37 de ani.

Majoritatea americanilor spun că ICE e mult prea agresiv

În jur de 58 la sută dintre respondenți au spus că agenția anti-imigrație americană acționează prea agresiv și că „merge prea departe” în misiunea sa de a acționa împotriva imigranților.

De cealaltă parte, 12 la sută spun că ICE „nu acționează suficient de agresiv”, în timp ce 26% au calificat comportamentul agenților drept „potrivit”. Nouă din zece democrați spun că ICE merge prea departe, față de doi din zece republicani și șase din zece independenți.

Clipurile virale cu violențele agenților ICE îi fac pe republicani să aibă emoții înainte de alegerile intermediare din noiembrie viitor, în contextul în care votanții sunt deja epuizați de comportamentul administrației Trump, dar și iritați de faptul că administrația Trump nu și-a respectat promisiunea de a revigora economia americană.

Americanii de rând sunt supărați și de faptul că prețurile continuă să crească.

La alegerile intermediare din noiembrie vor fi în joc toate cele 435 de mandate din Camera Reprezentanților, majoritatea fotoliilor de guvernator și un număr important de mandate de senator în Congresul federal.

Principalul candidat republican pentru funcția de guvernator al statului Minnesota, Chris Madel, s-a retras din cursă, luni, spunând că ICE a mers prea departe și că cursa „nu mai poate fi câștigată de un republican”.

Trump are o rată de aprobare extrem de slabă

Cel mai recent sondaj Reuters/Ipsos arată că Trump se bucură de o rate anemică a încrederii printre votanții americani. Doar 38% mai aprobă prestația președintelui american, cea mai scăzut cotă de încredere din al doilea mandat al său și foarte aproape de minimul din primul mandat, cel înregistrat după ce a încercat să rămână la putere ilegal în timpul insurecției eșuate din 6 ianuarie 2021.

Chiar și așa, doar în domeniul imigrației, republicanii și Trump continuă să se bucure de cote de încredere mai mari decât democrații – 37% dintre respondenți spun că republicanii au o abordare mai bună pe imigrație, în timp ce 32% îi preferă pe democrați. Ceilalți au spus că nu sunt siguri care dintre cele două partide are politici mai bune.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion reprezentantiv de 1.139 de adulți americani, cu o marjă de eroare de plus/minus trei la sută.