Gregory Bovino, controversatul șef al ICE, va fi retras de Trump. I s-a interzis și accesul la rețele sociale

Greg Bovino a devenit faimos și pentru felul în care se îmbracă. Foto: Getty Images

Gregory Bovino, agentul ICE care a devenit imaginea poliției anti-imigrație și a administrației Trump în cadrul eforturilor acesteia de a represiune și opresiune a imigranților, ar urma să părăsească orașul Minneapolis marți, conform unor surse familiarizate cu discuțiile și citate de CNN.

Decizia a fost luată după ce președintele Statelor Unite a anunțat că-l trimite pe Tom Homan, însărcinatul său principal cu probleme de imigrație, în Minneapolis.

Situația din metropola americană a devenit tot mai tensionată după ce polițiștii anti-imigrație au mai ucis un american în ultimele zile.

Casa Albă a transmis că Homan va gestiona operațiunile anti-imigrație din oraș și că Bovino și unii dintre agenții săi vor fi retrași.

Homeland Security a suspendat, de asemenea, accesul lui Bovino la conturile sale de pe platformele sociale, conform unei surse familiarizate. În weekend, Bovino a intrat în discuții contradictorii cu lideri politici, pe Twitter, răspunzând la mesaje ale acestora pe rețeaua socială.

Un oficial a caracterizat decizia de a-l scoate pe Bovino din Minneapolis drept „luată de comun acord” cu oficialul. Unii agenți ICE vor rămâne, însă, desfășurați în Minneapolis.

Iritare la Casa Albă

Oficialii administrației Trump ar fi fost „profund frustrați”, pe parcursul weekendului, de felul în care Bovino și șefa Homeland Security, Kristi Noem, au gestionat criza de după uciderea lui Alex Pretti, mai scrie CNN.

Conform uneia dintre sursele citate, Trump s-a uitat ore în șir duminică și luni la știri și a fost foarte nemulțumit de imaginea pe care și-a făcut-o administrația sa în acest caz. CNN a relatat, anterior, că Noem a fost în contact direct și constant cu Casa Albă, sâmbătă.

Alții spun că Bovino, care a devenit imaginea și emblema politicilor anti-imigrație ale lui Trump în Minnesota, a înrăutățit și mai mult situația după ce a susținut că Pretti, bărbatul ucis de agenți ICE, „intenționa să masacreze” agenții federali.

Oficialii de rang înalt ai administrației au început să discute posibilitatea îndepărtării lui Bovino încă de duminică după-amiază, conform unei surse.

Ei au fost iritați și de faptul că Noem l-a numit pe Pretti un „terorist intern” și că l-a acuzat că și-a scos arma deținută legal. Noem ar fi mințit pentru că acest lucru nu se vede în imaginile video.

În briefingul de luni, Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, s-a distanțat de susținerile lui Noem și Bovino și nu l-a caracterizat pe Pretti drept „terorist intern”, spunând că aceasta nu e o poziție susținută de Trump.

Ea nu a făcut vreo precizare despre îndepărtarea lui Bovino din Minnesota, dar a spus că Homan va fi „principala persoană de contact în Minneapolis”.

Ulterior, purtătoarea de cuvânt a Homeland Security, Tricia McLaughlin, a scris pe Twitter că Bovino „nu a fost eliberat din funcție” și că este o „parte integrală a echipei președintelui și un mare american”.

Numirea lui Homan ca reprezentant al administrației în Minnesota reprezintă și o lovitură directă aplicată lui Kristi Noem. Șefa Homeland Security se află într-un conflict de putere mai vechi cu acesta. Totuși, un oficial al Casei Albe a ținut să precizeze că Noem încă este văzută cu ochi buni de Trump.

Bovino a devenit imaginea politicilor anti-imigrație ale lui Trump

Bovino are o carieră de peste 30 de ani ca agent federal anti-imigrație, iar anul trecut a fost scos din poziția sa de agent-șef la un sector din California Sudică și pus să conducă desfășurările în masă ale administrației Trump împotriva orașelor conduse de democrați – Los Angeles, Chicago, Charlotte și New Orleans.

În toate aceste orașe, tacticile agresive ale agenților conduși de Bovino au atras criticile oficialilor locali, care acuză că ei sunt folosiți de președinte ca „măciucă” împotriva rivalilor democrați.

Tacticile sale extrem de dure – atacuri împotriva imigranților în parcări, distrugând inclusiv proprietate privată – au provocat consternare inclusiv printre oficiali din administrația Trump și din propria agenție. Situația a devenit tot mai tensionată weekendul trecut, după uciderea lui Alex Pretti.

Bovino a participat deseori la „spectacole” ale violenței bine coreografiate și mediatizate. De asemenea, el s-a remarcat ca fiind singurul agent care nu-și acoperă fața și care se îmbracă într-un mod foarte specific.

În Chicago, Bovino a fost mustrat de un judecător federal pentru că a mințit când a spus că a deschis focul cu gaze lacrimogene pentru că ar fi fost lovit de o piatră în cap.

„Imaginile video dovedesc că asta nu s-a întâmplat. Pârâtul Bovino a recunoscut că a mințit”, a spus judecătoarea Sara Ellis.

Un alt aspect care sare imediat în ochi, în cazul său: trenciul lung, peste genunchi, de culoare verde-olive cu care se îmbracă.

„Greg Bovino se îmbracă de zici că efectiv a intrat pe eBay și a cumpărat o uniformă SS. Greg Bovino, poliție secretă, armata privată, mascați, oameni care dispar și nu știe nimeni nimic de ei, totul fără proces”, a spus guvernatorul democrat al Californiei, Gavin Newsom, care a făcut o comparație între stilul vestimentar al lui Bovino și uniformele naziste.

Bovino a spus că are respectivul trenci de mai bine de 25 de ani și că l-a primit chiar de la Poliția de Frontieră.

„L-am cumpărat când eram mai tânăr, cam prin 1999”, a spus Bovino, într-un interviu.

Uciderea lui Alex Pretti

Imaginile surprinse din mai multe unghiuri arată cum tânărul de 37 de ani a fost lovit în față cu un buzdugan, aruncat la pământ de agenți, bătut și apoi împușcat de mai multe ori.

„Când politicienii, liderii comunităților și unii jurnaliști intră într-o retorică aprinsă cu noi, când aleg să demonizeze poliția, să ne numească Gestapo sau să folosească termeni precum răpire, aceasta este o alegere care vine cu consecințe”, a scris Bovino, duminică, pe rețelele sociale.

Întrebat dacă Homeland Security intenționează să-și asume responsabilitatea pentru crimele comise, Bovino a evitat răspunsul și i-a descris pe Pretti și pe Good, cei doi americani uciși de polițiștii anti-imigrație, drept „suspecți care atacă, obstrucționează sau amenință viețile ofițerilor”.

Îndepărtarea lui Bovino și agenților săi din Minneapolis pare să ateste o schimbare de ton a administrației de la Washington în ce privește Minnesota și Minneapolis – Trump a anunțat că a discutat inclusiv cu guvernatorul Tim Walz, democratul care l-a contracandidat pe JD Vance pentru poziția de vicepreședinte în 2024 și care a fost o țintă predilectă a administrației în ultimele săptămâni și luni.

Trump a vorbit de discuția cu Walz în termeni pozitivi, părând că a fost vorba de o conversație cordială, în ciuda afirmațiilor vitriolice din ultima perioadă.

Conform The Independent, care citează două surse care au făcut declarații pentru The Atlantic, Bovino ar putea inclusiv să „fie pensionat foarte curând”.