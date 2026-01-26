Mai mulți senatori republicani se alătură democraților și îi cer lui Trump o investigație după uciderea lui Alex Pretti

Publicat la 14:25 26 Ian 2026

Uciderea lui Pretti și Good au dus la tensiuni uriașe în societatea americană. Foto: Getty Images

Senatorii republicani pun presiune pe Casa Albă să pornească o investigație față de ICE, poliția anti-imigrație din SUA, după ce agenții acesteia au ucis din nou un cetățean american în Minneapolis, relatează BBC.

După apeluri repetate de la democrați, vocilor disidente față de regimul Trump li s-au alăturat și mai mulți senatori republicani, mulți dintre ei deja cunoscut pentru opoziția față de actualul președinte SUA.

Senatoarea republicană din partea statului Alaska, Lisa Murkowski, o mai veche adversară a lui Trump, a declarat că e nevoie de o „investigație independentă și cuprinzătoare față de uciderea lui Alex Pretti”.

Ea a adăugat că o astfel de investigație va ajuta la „reface încrederea” americanilor în ICE.

„Agenții ICE nu au mână liberă să facă tot ce vor”, a adăugat ea.

Un apel similar a fost făcut și de senatorul din partea statului Carolina de Nord, Thom Tillis. El a adăugat că „orice oficial al administrației care face judecăți în pripă și încearcă să oprească o investigație aduce undeserviciu incredibil țării”.

Dave McCormick, senatorul din partea statului Pennsylvania, a cerut și el o investigație. Totuși, el spune și că susține ICE și „munca extrem de importantă pe care o face”.

„Retorica iresponsabilă și lipsa cooperării din partea politicienilor din Minnesota alimentează o situație periculoasă”, a adăugat el.

Între timp, și senatorul din partea Nebraskăi, unul dintre cele mai republicane state, Pete Ricketts, a descris uciderea lui Pretti drept „îngrozitoare” și a cerut o „investigație transparentă”.

Guvernatorul republican al statului Vermont, Phil Scott, a declarat și el că „nu este acceptabil” ca cetățenii americani să fie „uciși de agenți federali” pentru că își exercită dreptul de a protesta.

El se numără printre republicanii care cer o anchetă completă față de ucidera lui Pretti.

El spune că, „în cel mai bun caz”, acțiunile agenților ICE reprezintă un „eșec deplin al autorităților de a asigura o siguranță publică acceptabilă”.

„Președintele ar trebui să întrerupă aceste operațiuni, să dezescaladeze situația și să reseteze eforturile guvernului federal față de imigranții ilegali, cei cu adevărat infractori”, scrie el, adăugând: „Congresul și instanțele trebuie să intensifice eforturile pentru a restabili ordinea constituțională”.

A doua crimă comisă de ICE în ultimele săptămâni

Uciderea lui Alex Pretti este deja a doua crimă comisă de agenți ICE în ultimele săptămâni. La începutul lunii, agenții poliției anti-imigrației au ucis-o pe Renee Good, o femeie de 37 de ani din Minneapolis, mamă a doi copii.

Good se afla la volanul mașinii sale atunci când a intrat într-o altercație cu agenții ICE. Potrivit informațiilor apărute ulterior, mai mulți agenți s-au apropiat de vehiculul ei și i-au cerut să coboare din mașină. În timpul confruntării, unul dintre agenți a deschis focul și a împușcat-o mortal.

Autoritățile federale susțin că agentul a acționat în legitimă apărare, afirmând că s-ar fi simțit amenințat de vehicul. În schimb, oficialii locali și activiștii contestă această versiune, spunând că filmările contrazic relatarea ICE.