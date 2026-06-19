Maria și mama ei și-au construit o casă de 70 mp din 8.000 de sticle găsite pe stradă. Interiorul este spectaculos

Mama și fiica au lucrat mai bine de doi ani la ridicarea casei. Foto: Instagram / casadelsal.eco

În timp ce milioane de sticle de sticlă ajung anual la gropile de gunoi, două femei din Brazilia au demonstrat că ceea ce mulți consideră deșeu poate deveni un material de construcție valoros. Proiectul lor neobișnuit s-a transformat într-un exemplu de sustenabilitate care atrage atenția celor preocupați de protejarea mediului și de un stil de viață ecologic, potrivit Blic.

Pe insula Itamaracá, din statul brazilian Pernambuco, educatoarea socio-ecologică Edna Dantas și fiica sa, Maria Gabrieli Dantas, au construit o casă de aproximativ 70 de metri pătrați folosind peste 8.000 de sticle de sticlă recuperate. Locuința are șapte încăperi și demonstrează că imaginația și perseverența pot transforma o problemă de mediu într-o soluție practică.

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Ideea a apărut după ce cele două s-au mutat pe insulă, în 2019, și au observat cantitățile mari de deșeuri abandonate în natură. Sticla era unul dintre materialele care se acumulau constant și care, în multe cazuri, nu ajungeau să fie reciclate. Astfel, au decis să le ofere o nouă utilitate.

Fără sprijinul unor mari investitori și fără finanțări consistente, mama și fiica au lucrat mai bine de doi ani la ridicarea casei. Pe parcurs, au primit ajutor din partea localnicilor, a proprietarilor de restaurante și hoteluri, dar și a turiștilor care au donat sticle și au susținut inițiativa.

În perioada cea mai dificilă a construcției, cele două au locuit într-un spațiu improvizat de doar 17 metri pătrați, fără confortul obișnuit al unei locuințe. Cu toate acestea, nu au renunțat la proiect.

Pe lângă sticlele de sticlă, în construcție au fost folosite și materiale naturale precum nisipul, sarea și brazdele de iarbă, ceea ce a accentuat caracterul ecologic al întregului proiect.

Rezultatul este o locuință sigură și complet funcțională, care demonstrează că materialele reciclate pot avea o valoare mult mai mare decât se crede adesea.

Astăzi, Casa de Sal nu este doar un cămin pentru familia Dantas, ci și un simbol al responsabilității față de mediu, al creativității și al luptei împotriva poluării, inspirând oameni din întreaga lume să privească diferit ceea ce consideră deșeuri.