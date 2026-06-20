Miruță spune că Ucraina nu a răspuns încă la cele 14 întrebări despre drona explodată în Portul Constanța

Minsitrul Apărării Naționale, Radu Miruță. Foto: Agerpres

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a spus sâmbătă că a trimis Ucrainei o listă cu 14 întrebari despre toată situația dronei navale care a explodat în Portul Constanța acum două săptămâni, la care încă nu a primit răspuns. „Ne-au spus că, începând cu 23 iunie, ne vor răspunde la aceste întrebări. Aștept și eu cu nerăbdare”, a spus Miruță. Mai mult, el a subliniat că, având un parteneriat cu Ucraina, „respectuos era să vedem un răspuns din partea lor, din perspectiva mea, a doua zi”.

„Dincolo de respectul dintre cele două țări, pe care noi îl avem în mod obligatoriu, nu este normal să stăm noi să facem un reverse engineering, să încercăm să realizăm cum s-a ajuns acolo. Trebuie ca, din partea unei țări partenere, să primim tot desfășurătorul: ce au căutat, cum au căutat și cum au gestionat situația. Când au ținut controlul, au pierdut controlul.

Este o listă de 14 întrebări. Le-am trimis oficial către Ministerul Apărării săptămâna aceasta. Ne-au spus că, începând cu 23 iunie, ne vor răspunde la aceste întrebări. Aștept și eu cu nerăbdare”, a spus Miruță.

El a subliniat că „respectuos era să vedem un răspuns din partea lor, din perspectiva mea, a doua zi”.

„Cele 14 întrebări răspund la absolut toate nelămuririle pe care astăzi le avem. Am limitat foarte mult opțiunile cu detaliile tehnice pe care le-am obținut de la instituțiile din România. Dar, vă repet, nu asta este abordarea. Asta e abordarea față de o țară cu care nu ai nicio relație. Față de o țară cu care România are un astfel de parteneriat, respectuos era să vedem un răspuns din partea lor, din perspectiva mea, a doua zi.

Mai mult decât atât, trebuie luate niște măsuri de siguranță. Țara este în război, se desfășoară lucrurile cu altă dinamică acolo și cu alte formule”, a mai spus ministrul Apărării.

Președintele României, Nicușor Dan, a spus sâmbătă că urmează mai multe discuții cu Ucraina săptămâna viitoare pe tema dronei navale care a explodat în Portul Constanța. În plus, el a anunțat și un plan de patrulare pentru sezonul estival: „Instituțiile noastre și cele care țin de MApN și de MAI au făcut un plan de patrulare care să asigure securitatea, în special în sezonul estival care începe”.

Vineri, Miruță afirma că situația de securitate din Portul Constanța „este gravă”.

O dronă navală ucraineană, care avea atașat un timer, a explodat pe 5 iunie în Portul Constanța, momentul autodetonării fiind filmat.

La momentul respectiv, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), a decis emiterea unui mesaj Ro-Alert de evacuare generală pe o rază de un kilometru în zona costieră a portului.

Ucraina a recunoscut că drona îi aparține. Potrivit autorităților din țara vecină, drona ar fi fost perturbată de sistemele electronice rusești, iar țara noastră ar fi fost avertizată de pericol.