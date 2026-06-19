Metalul de sub dealurile Sibiului care poate schimba Europa. Cât valorează comoara de 50 de milioane de tone din Valea Dobra

Metalul se regăsește pe lista resurselor strategice și critice a Uniunii Europene, a Statelor Unite și a Chinei / sursă foto: Antena 3 CNN

În județul Sibiu, o zonă considerată până acum sălbatică ar putea deveni un important pol industrial al Europei, după descoperirea unui zăcământ de magneziu estimat la 50 de milioane de tone. Proiectul, aflat deja în fază de investiție, este evaluat la aproximativ 100 de milioane de euro și ar putea transforma regiunea într-un hub industrial.

Magneziul se regăsește pe lista resurselor strategice și critice a Uniunii Europene, a Statelor Unite și a Chinei.

De la industria auto la materialele plastice gnifuge, aplicațiile sunt la fel de variate pe cât este de presantă nevoia de aprovizionare.



„Este folosit în partea de automotiv pentru a ușura și a mări rezistența aluminiului sau a altor materiale în materiale plastice, care se folosesc acum la scară largă în industria automotiv, pentru a preveni extinderea focului sau susținerea focului”, a declarat Mihai Roșu, reprezentant companie de exploatare minieră.



Iar miza acestui proiect depășește cu mult granițele județului Sibiu. În prezent, Europa depinde masiv de importurile de magneziu din China. Cariera de la Valea Dobra, funcțională cel mai devreme în 2030, ar putea acoperi singură o cincime din necesarul întregii Uniunii Europene, produs și procesat local, fără dependențe externe.



„Planurile de extracție și de procesare vor reprezenta 20% din necesarul Uniunii Europene de magneziu, magneziu obținut local, fără dependențe de situații geopolitice complicate, de taxe vamale sau de anumite blocaje pe lanțurile de aprovizionare”, a declarat Mihai Roșu, reprezentant companie de exploatare minieră.

Și pentru ca resursele să rămână acasă, tot ce se extrage la Valea Dobra va fi procesat la Săliște, în același județ, nu exportat ca materie primă.

Tot ce extragem aici se va procesa aproape, la Săliște, tot în județul Sibiu, tot în România. Nu se exportă afară ca materie primă, resursă care va fi valorificată de alții. Toate veniturile rămân în România, ca și taxe și impozite, și venituri la bugetele locale și centrale ale țării”, a mai adăugat Mihai Roșu.



Investitorii au proiectat cariera astfel încât amprenta asupra peisajului să fie cât mai mică. Transportul minerului se va face cu camioane electrice, fără emisii și fără praf.



„Este o carieră de dimensiuni mici. Vorbim de o suprafață de șapte hectare de-a lungul celor 20 de ani de exploatare planificați în momentul de față. Pe măsură ce carieră avansează, s-a făcut o perioadă o exploatare, după care zona aceea se împădurește”, a declarat Andrei Degeratu, reprezentant companie de exploatare minieră.



„Întotdeauna când apare un astfel de proiect, care este un proiect destul de mare, întotdeauna vor fi și păreri pro și păreri contra. Am căutat soluții care să fie cât mai bune pentru comunitate, adică, pe de o parte, să nu afecteze comunitatea din punct de vedere al infrastructurii, al anumitor lucruri de acest gen, iar pe de altă parte să vedem ce beneficii avem”, a declarat Bogdan Bucur, primar Rășinari.

La finalul celor 20 de ani de exploatare, cariera nu va fi abandonată. Planul prevede transformare ei într-un parc outdoor cu trasee turistice și instalații de agrement, un model care ar putea deveni referință pentru întreaga industrie extractivă din Europa.



