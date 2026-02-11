Al doilea cel mai mare zăcământ de aur si cupru din Europa este la Rovina, în Hunedoara. Valorează peste 10 miliarde de euro

sursa: captură video Antena 3 CNN

Comisia Europeană și Canada au pus ochii pe al doilea zăcământ de aur și cupru al Europei. Este vorba despre mina Rovina din Hunedoara, cea care, potrivit forajelor din 2012, are un potențial imens. În subsolul de la Rovina, din Munții Apuseni, se află resurse de aur și cupru evaluate la peste 10 miliarde de dolari.

Cu alte cuvinte, mina din Hunedoara, aflată în paragină încă de la începutul anilor 2000, poate deveni un furnizor-cheie de aur și cupru. Acesta este motivul pentru care Comisia Europeană a inclus mina din Hunedoara pe lista proiectelor strategice de exploatare, modalitate prin care blocul comunitar reduce birocrația și asigură un traseu mai clar de la faza de proiect la cea de exploatare.

„Este o țară bogată, dar am ajuns o țară săracă”, spune o localnică din Rovina.

O firmă canadiană deține încă din 2018 licența de exploatare a minei de la Rovina, printr-o subsidiară românească, iar anul trecut, în iunie, canadienii au anunțat că investesc 200 de milioane de dolari în al doilea cel mai mare zăcământ de aur și cupru din Europa.

„Erau mineri la Gura Barza, erau Atelierele Centrale... Și erau și niște... Deci, Atelierele Centrale de la Gura Barza aveau ramură și la Brad, știți? Aveam mijloc de transport, aveam autobuz. Acum e autobuzul copiilor. Când vor, ne duc. Când nu, nu”, mai spune femeia.

Acum, din paragină, mina de la Rovina poate fi readusă la viață pentru a deveni cel mai mare proiect minier al României din ultimii 40 de ani.

„Ar avea nevoie România, dacă ar fi pentru noi. Nu să le vindem (zăcămintele – n.r.)”, crede aceasta.