Bandă de români specializată în spargerea magazinelor de ochelari, destructurată în Italia. Bunuri de 150.000 de euro, recuperate

Poliția din Padova a destructurat o celulă criminală transnațională care opera în Italia și România. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O bandă de români specializată în spargeri la magazine de optică a fost destructurată de poliția italiană. Patru cetățeni români au fost arestați după un jaf, petrecut zilele trecute. În urma acțiunilor polițiștilor, bunurile furate au fost recuperate și restituite, potrivit presei italiene.

Poliția din Padova a destructurat o celulă criminală transnațională care opera în Italia și România, specializată în spargeri la magazine de optică și articole de îmbrăcămite de lux. În această dimineață, la ora 5:30 , patru cetățeni români au fost arestați după ce au spart vitrina magazinului „Officine Ottiche Gianeletti ” cu un capac de canal .

Autoritățile au recuperat aproximativ 600 de perechi de ochelari, în valoare totală de peste 150.000 de euro, returnând întregul bun furat proprietarului de drept.

Suspecții, cu vârste cuprinse între 28 și 44 de ani, au cazier judiciar specific pentru infracțiuni contra proprietății .

Anchetele au scos în evidență legături cu o spargere anterioară, care a avut loc pe 17 decembrie 2025 , la Optica „Max” de pe Via San Fermo, unde au fost furate obiecte în valoare de peste 200.000 de euro .

Mașina folosită de infractori, un Alfa Romeo 159 cu numere de înmatriculare franceze, fusese monitorizată din cauza frecventelor sale deplasări peste granița dintre Italia și Slovenia, fapt care a coincis cu alte spargeri.