Cel mai înalt zgârie-nori din lume se apropie de o etapă majoră a construcției

Turnul Jeddah din Arabia Saudită, înalt de un kilometru. Sursa foto: Colaj Adrian Smith + Gordon Gill Architecture/ Getty Images

Construcția turnului Jeddah Tower din Arabia Saudită, care va deveni cea mai înaltă clădire zgârie-nori din lume după finalizare, se apropie de o nouă etapă importantă, avansând rapid către nivelurile sale superioare, a declarat pentru Newsweek inginerul responsabil de proiect.

Odată finalizată, structura este așteptată să depășească 1.000 de metri înălțime, depășind astfel Burj Khalifa din Dubai, în prezent cea mai înaltă clădire din lume, care măsoară 828 de metri.

Turnul este proiectat de arhitecții Adrian Smith și Gordon Gill, cofondatorii firmei Adrian Smith + Gordon Gill Architecture (AS+GG). Smith este cunoscut și pentru proiectarea Burj Khalifa în perioada în care lucra la compania Skidmore, Owings & Merrill.

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Când va fi gata terasa suspendată de la etajul 160

Inginerul John Peronto, managing principal la Thornton Tomasetti și manager de proiect pentru Jeddah Tower, a declarat pentru Newsweek că echipa lucrează „foarte agresiv” pentru finalizarea platformei superioare de observație din jurul etajului 160, cunoscută sub numele de „sky terrace” (terasă suspendată). El a precizat că proiectul se află la aproximativ 60 de săptămâni distanță de atingerea acestui punct, pe care l-a descris drept o „etapă majoră” ce urmează să fie atinsă în viitorul apropiat.

Clădirea a ajuns deja la înălțimi impresionante. Potrivit lui Peronto, construcția este „foarte aproape” de etajul 104, la puțin peste 400 de metri înălțime.

El a spus că lucrările avansează într-un ritm estimat de aproximativ 4 metri pe săptămână, ceea ce ar permite proiectului să atingă pragul de 500 de metri în circa 25 de săptămâni.

„Sunt sigur că vom sărbători ca echipă când vom ajunge la 500 de metri”, a spus acesta.

Pe măsură ce construcția Jeddah Tower accelerează către noua sa etapă-cheie, proiectul se află și în centrul unei dezbateri mai ample privind costurile de mediu și valoarea pe termen lung a clădirilor foarte înalte.

Jeddah Tower reprezintă piesa centrală a proiectului Jeddah Economic City al Arabiei Saudite

Într-un interviu acordat Newsweek, arhitectul Gordon Gill a subliniat importanța „reîmprospătării” clădirilor mai vechi și a menținerii relevanței și durabilității acestora. Menționând că Jeddah Tower este „extrem de eficient” și că „atinge înălțimi mai mari cu o eficiență sporită”, Gill a afirmat că sustenabilitatea reprezintă următorul reper important în arhitectură.

Potrivit Institutului American al Arhitecților, cercetările arată că reutilizarea clădirilor existente poate evita între 50% și 75% din emisiile de carbon asociate construcțiilor noi, ceea ce consolidează atractivitatea proiectelor bazate pe conservarea și reutilizarea patrimoniului construit.

Progresul Jeddah Tower are loc în contextul inițiativei mai ample Vision 2030 a Arabiei Saudite, care urmărește diversificarea economiei naționale dincolo de dependența de petrol. Jeddah Tower reprezintă piesa centrală a proiectului Jeddah Economic City, o dezvoltare urbană de 5,3 milioane de metri pătrați aflată în prezent în construcție.

Modificări importante, întârzieri și anulări în alte mega-proiecte

Totuși, alte proiecte majore din regat s-au confruntat cu întârzieri sau incertitudini. NEOM, uriașul proiect de dezvoltare regională care include orașul liniar The Line și centrul industrial plutitor Oxagon, și-a modificat în mai multe rânduri calendarul de implementare.

Un raport publicat de Semafor în luna mai susținea că finanțarea pentru The Line a fost suspendată cel puțin până în 2030, în timp ce Fondul Public de Investiții (PIF), fondul suveran al Arabiei Saudite, prioritizează infrastructura precum porturile și centrele de date. De asemenea, s-a relatat anterior că unele contracte de construcție legate de NEOM, inclusiv cele pentru stațiunea de schi Trojena, au fost anulate.

În același timp, oficialii insistă că proiectele continuă. Yasir Al-Rumayyan, guvernatorul PIF, a declarat în aprilie pentru Al Arabiya Business că „niciun proiect din NEOM nu a fost anulat”, explicând că unele au fost amânate deoarece nu se află pe traseul critic de implementare.

Și alte dezvoltări, inclusiv Mukaab – un zgârie-nori în formă de cub, despre care se spune că ar putea adăposti în interior 20 de clădiri de dimensiunea Empire State Building – au întâmpinat dificultăți. Construcția Mukaab fusese raportată anterior ca fiind suspendată. Cu toate acestea, proiectul pare să avanseze din nou, iar ofertele contractorilor sunt așteptate până în 2027, potrivit unui raport publicat în această lună de Construction Week.

Newsweek a contactat prin e-mail Fondul Public de Investiții, precum și reprezentanții proiectului NEOM și ai companiei New Murabba, subsidiară a PIF și dezvoltatorul Mukaab, pentru comentarii.

Progrese rapide pentru turnul „revoluționar”

Jeddah Tower pare să fie cel mai avansat dintre megaproiectele emblematice ale Arabiei Saudite, iar clădirea este în grafic pentru termenul de finalizare estimat în august 2028, a declarat Peronto pentru Newsweek.

Ritmul construcției a crescut considerabil față de fazele anterioare ale proiectului. Inginerul a spus că lucrările avansează acum „mult mai repede decât oricând”, adăugând că echipa finalizează în medie aproximativ un etaj pe săptămână în nucleul central al clădirii.

Deși sărbătorile și condițiile de vânt au provocat unele întârzieri scurte, Peronto a descris ritmul general ca fiind unul puternic, afirmând că „momentumul este foarte ridicat în acest moment”.

Turnul este așteptat să ajungă la cel puțin 167 de etaje. Deși Peronto a spus că nu își amintește numărul exact al etajelor ocupate, el a confirmat că vor fi „cu siguranță mai mult de 130 de etaje” și că numărul final va fi „undeva în zona etajelor 160”.

În apropierea vârfului, proiectul include o structură denumită „sky raft”, o zonă de tranziție structurală care susține trecerea către turla clădirii, a explicat Peronto.

„Vom utiliza cea mai înaltă pompă de beton folosită vreodată pentru o clădire de pe planetă”

Înălțimea fără precedent a turnului generează provocări inginerești semnificative, în special din punctul de vedere al logisticii de construcție. Peronto a declarat că unul dintre cele mai „revoluționare” aspecte ale proiectului este necesitatea pompării betonului până la o înălțime de un kilometru – o performanță care nu a mai fost realizată niciodată la această scară.

„Vom utiliza cea mai înaltă pompă de beton folosită vreodată pentru o clădire de pe planetă”, a spus Peronto, explicând că progresele tehnologice permit acum echipei să pompeze betonul până la înălțimea maximă a turnului folosind un singur sistem, în locul mai multor pompe amplasate etapizat, așa cum se anticipase inițial.

El a subliniat că proiectarea unui sistem eficient și funcțional pentru asemenea condiții extreme a reprezentat una dintre cele mai complexe sarcini ale proiectului.

„Mai întâi trebuie să proiectezi un sistem care funcționează, apoi să îl proiectezi suficient de eficient încât să fie accesibil din punct de vedere financiar, iar în final să te asiguri că este extrem de eficace și poate fi construit în practică”, a concluzionat Peronto.