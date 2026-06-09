Arabia Saudită „cheltuiește 16 miliarde de dolari” pentru anularea unor părți din megaorașul Neom, mai mult decât costa construirea lor

The Line, un oraș lung de 170 de kilometri construit în linie dreaptă prin deșert, parte din proiectul Neom. Sursa foto: Neom

Guvernul Arabiei Saudite va cheltui 16 miliarde de dolari (aproximativ 14,7 miliarde de euro) pentru anularea unor componente ale proiectului său de megaoraș Neom, sumă care depășește costul construirii acestora, potrivit unor surse, transmite The Independent.

Neom urma să beneficieze de investiții de sute de miliarde de dolari pentru construirea unei stațiuni de schi în munți, a mai multor complexe turistice de coastă și a unei zone industriale de-a lungul țărmului Mării Roșii, toate făcând parte dintr-un proiect futurist menit să stimuleze industria turistică a țării.

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În centrul proiectului se afla The Line, un oraș cu o lungime de 170 de kilometri construit în linie dreaptă prin deșert, ale cărui planuri au fost reduse semnificativ la începutul acestui an.

Acum, la aproape un deceniu după ce planurile au fost prezentate de prințul moștenitor Mohammed bin Salman ca parte a programului „Vision 2030” al Arabiei Saudite, bugetul Neom pentru următorii cinci ani include 60 de miliarde de riali saudiți, echivalentul a aproximativ 16 miliarde de dolari (14,7 miliarde de euro), reprezentând plăți anticipate către contractori pentru rezilierea unor contracte pe termen lung, potrivit publicației Semafor.

Aceste plăți sunt legate de clauzele de penalizare incluse în contractele aferente unor componente ale proiectului care au fost anulate ca urmare a reducerii semnificative a dimensiunii inițiale a proiectului. Prințul Mohammed sperase ca acesta să devină o parte esențială a strategiei de diversificare a economiei saudite, reducând dependența de petrol și orientând-o către turismul internațional.

„Întotdeauna a fost un artificiu publicitar pentru Arabia Saudită”

După o serie de întârzieri și costuri aflate într-o continuă creștere, publicația Financial Times a relatat în ianuarie că proiectul va fi redus, oficialii având în vedere o variantă „mult mai mică” decât designul inițial.

La acel moment, arhitecți de renume au declarat pentru The Independent că proiectul era sortit eșecului încă de la început.

„Este un exemplu excelent al unui tip de arhitectură în care propui ceva provocator pentru a genera reacții. Întotdeauna a fost un artificiu publicitar pentru Arabia Saudită”, a declarat profesorul James Campbell, arhitect și istoric al arhitecturii la Universitatea Cambridge.

The Line a fost criticat de experți ca fiind nerealist. Potrivit profesorului Campbell, problema nu era că proiectul ar fi fost imposibil de construit din punct de vedere fizic, ci faptul că nu avea sens din perspectiva planificării urbane și că nu era realist din punct de vedere financiar.

Concedieri, restructurări corporative și reevaluarea planurilor

Se spune că prințul Mohammed însuși a venit cu ideea unui oraș liniar. Designul original – propus de firma de arhitectură Morphosis din Los Angeles – prevedea o fâșie urbană cu lățimea de 2 kilometri, care să se întindă de la mare până la munți, fiind conectată de la un capăt la celălalt printr-o cale ferată.

Numai The Line era estimat să coste 500 de miliarde de dolari (aproximativ 460 de miliarde de euro). Potrivit informațiilor disponibile, Regatul Arabiei Saudite a cheltuit deja 64 de miliarde de dolari (aproximativ 58,9 miliarde de euro) pentru proiectul Neom.

Reducerea dimensiunii proiectului Neom a venit după o analiză strategică care a condus la concedieri, restructurări corporative și reevaluarea planurilor, a relatat Semafor la începutul acestui an. Analiza a fost inițiată după ce Aiman Al-Mudaifer a preluat funcția de director executiv al companiei Neom anul trecut.

The Independent a contactat reprezentanții Neom pentru comentarii.