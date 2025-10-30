Neom, megaorașul futurist de 500 de miliarde de dolari, rămâne o prioritate, dă asigurări Arabia Saudită: „Va avea propriul ecosistem”

The Line, piesa centrală a proiectului Neom din nord-vestul Arabiei Saudite, va fi un oraș care arată ca un zid de sticlă. Sursa foto: Neom

Proiectul oraşului futurist Neom din Arabia Saudită rămâne o prioritate pentru fondul suveran de investiţii (PIF) din această monarhie din regiunea Golfului Persic în cadrul noului său plan cincinal, a declarat miercuri directorul acestuia, care a dorit să pună capăt speculaţiilor legate de viitorul proiectului, informează AFP, potrivit Agerpres.

Neom, proiectul ce vizează construirea unui megalopolis cu 500 de miliarde de dolari în baza programului de reforme al Arabiei Saudite, denumit „Vision 2030”, a avut deja de suferit din cauza întârzierilor acumulate, schimbărilor de personal şi unor revizuiri ale procesului de proiectare.

Planul cincinal care îl finanţează va include şase domenii de interes, sau „ecosisteme"”, prevăzute pentru perioada 2026-2030, printre care se află turismul, dezvoltarea urbană, inovaţia, energiile regenerabile şi industria, a declarat miercuri Yassir Al-Rumayyan, guvernatorul fondului PIF, în cadrul celei de-a noua ediţii a forumului „Future Investment Initiative”, la Riad.

„Acest plan ne va ajuta să ierarhizăm investiţiile noastre în funcţie de întârzieri”

Oraşul Neom, care urmează să fie construit în nord-vestul acestui regat pe ţărmul Golfului Aqaba, va avea „propriul ecosistem”, a subliniat Yassir Al-Rumayyan în faţa directorilor de întreprinderi şi politicienilor prezenţi la eveniment.

„Acest plan ne va ajuta să ierarhizăm investiţiile noastre în funcţie de întârzieri”, a adăugat el, precizând că nu doreşte „să acorde aceeaşi prioritate tuturor investiţiilor”.

PIF va ajunge la 1.000 de miliarde de dolari de active aflate în gestiunea sa până la sfârşitul acestui an. „Suntem foarte, foarte aproape să reuşim”, a adăugat guvernatorul PIF.

Acest fond suveran este unul dintre principalele motoare ale eforturilor depuse de Arabia Saudită, cel mai mare exportator de petrol din lume, care doreşte să îşi diversifice economia.

Ambiţiile legate de proiectul The Line au fost revizuite

Îndoielile cu privire la oraşul futurist saudit au apărut odată cu revizuirea ambiţiilor legate de proiectul The Line, anunţat în acelaşi timp cu Neom, în 2022.

The Line ar trebui construit sub forma unei clădiri uriaşe cu două faţade dispuse în oglindă, programate să se întindă pe o lungime de 170 de kilometri în deşert, începând din Golful Aqaba din nord-vestul ţării.

Dificultăţi au fost semnalate, de asemenea, la proiectul unei staţiuni de schi aflate în curs de a fi construită în proximitate, concepută pentru a găzdui Jocurile Asiatice de Iarnă din 2029, care a stârnit proteste ale asociaţiilor ecologiste.

Neom este singurul dintre „gigaproiectele” saudite - printre care se află şi construcţii turistice în Marea Roşie şi un alt proiect la Qiddiya, în apropiere de Riad - care a fost menţionat în planul cincinal al fondului suveran PIF.

Noul plan cincinal a putut fi anunţat după investiţii de mai multe miliarde de dolari realizate în ultimii ani în domeniul inteligenţei artificiale şi în sectorul produselor pe bază de lapte de cămilă, a declarat Yassir Al-Rumayyan.

Între timp, Arabia Saudită a confirmat că va găzdui Cupa Mondială FIFA 2034, iar unul dintre cele mai ambițioase proiecte ale sale atrage deja atenția: Stadionul NEOM, descris drept primul „stadion din cer” din lume. Arena cu o capacitate de 46.000 de locuri va fi construită la 350 de metri deasupra solului, în orașul inteligent The Line care este dezvoltat acum de saudiți.