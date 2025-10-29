Cum va arăta „stadionul din cer” pe care Arabia Saudită îl construiește la 350 de metri deasupra solului. Costă 1 miliard de dolari

Stadionul NEOM va avea o capacitate de 46.000 de locuri va fi construită la 350 de metri deasupra solului FOTO: X/ NEOM - @Rainmaker1973

Arabia Saudită a confirmat că va găzdui Cupa Mondială FIFA 2034, iar unul dintre cele mai ambițioase proiecte ale sale atrage deja atenția: Stadionul NEOM, descris drept primul „stadion din cer” din lume. Arena cu o capacitate de 46.000 de locuri va fi construită la 350 de metri deasupra solului, în orașul inteligent The Line care este dezvoltat acum de saudiți.

Construcția stadionului va începe în 2027 și se estimează că va fi finalizată în 2032, cu doi ani înainte de startul Cupei Mondiale. Proiectul, evaluat la 1 miliard de dolari, va fi alimentat în întregime cu energie regenerabilă din surse solare și eoliene, a menționat Arabia Saudită atunci când și-a depus candidatura pentru Cupa Mondială, potrivit The Economic Times.

Stadionul NEOM va găzdui meciuri în faza grupelor, optimi, șaisprezecimi și sferturi de finală. Un videoclip conceptual aerian al locației situate la înălțime a devenit deja viral pe rețelele sociale, stârnind uimire și curiozitate în rândul fanilor fotbalului din întreaga lume.

„Arabia Saudită plănuiește să construiască Stadionul Neom, o arenă alimentată cu energie regenerabilă, situată la 350 de metri înălțime, în The Line. Programat să fie inaugurat în jurul anului 2032, acesta va găzdui meciuri ale Cupei Mondiale din 2034 până în sferturile de finală”, a scris într-o postare virală pe X utilizatorul @Rainmaker1973.

Potrivit revistei Construction Review, care citează surse oficiale saudite, Stadionul NEOM va fi construit folosind materiale sustenabile și va dispune de sisteme de răcire de ultimă generație, iluminat avansat și experiențe digitale captivante pentru fani.

După Cupa Mondială, arena va servi drept stadion de bază pentru un club de fotbal profesionist din regiunea NEOM. De asemenea, se așteaptă să funcționeze ca un spațiu multifuncțional pentru concerte, evenimente culturale și alte sporturi, devenind o atracție pe tot parcursul anului în peisajul urban futurist al Arabiei Saudite.

Reacțiile internauților la planul ambițios al „stadionului pe cer” au fost mixte. În timp ce mulți au fost uimiți de conceptul futurist, alții nu s-au putut abține să nu facă glume pe seama acestuia. Unii l-au comparat cu scene din thriller-ul „Destinație Finală”, glumind despre riscurile de a fi la 350 metri deasupra solului. Alții au glumit spunând că, probabil, va exista „o coadă lungă la lifturi” în zilele cu meciuri.

Stadionul NEOM nu este singurul mega-proiect plănuit de Arabia Saudite pentru Cupa Mondială. Un alt proiect major este Stadionul Internațional Regele Salman din Riad, despre care Arab News a spus că „va deveni cel mai mare stadion din Regat, cu o capacitate de 92.760 de locuri, atunci când va fi finalizat în 2029”.

FIFA a oferit deja o aprobare preliminară proiectului Sky Stadium, recunoscând potențialul său de a stabili noi standarde globale pentru infrastructura sportivă sustenabilă. Locația planificată a stadionului, în apropierea Districtului de Sănătate, își propune să creeze o comunitate centrată pe sport în cadrul orașului inteligent NEOM.

Deși proiectul mai amplu NEOM este programat pentru finalizare completă până în 2045, secțiunea care include stadionul ar urma să fie gata până în 2032, la timp pentru Cupa Mondială FIFA 2034.

Cu toate acestea, inginerii se confruntă cu provocări majore de proiectare și construcție din cauza înălțimii și locației neobișnuite a stadionului. Întârzierile în alte părți ale proiectului NEOM au ridicat îngrijorări, dar oficialii insistă că dezvoltările legate de Cupa Mondială vor respecta graficul stabilit.