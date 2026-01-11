Bill Gates. Foto: Getty Images

Anul trecut nu a decurs așa cum spera Bill Gates. În calitate de filantrop care a dedicat miliarde pentru îmbunătățire oricărui lucru, de la asistența medicală și educația în țările sărace până la acțiunile împotriva schimbărilor climatice, Gates nu a putut decât să urmărească cum administrația Trump a redus drastic contractele de ajutor extern. Cofondatorul Microsoft a criticat regimul de reducere a costurilor, o mare parte din acesta fiind adoptat sub Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE) al lui Elon Musk. Gates a avertizat că acțiunea ar putea duce direct la moartea copiilor, o afirmație pentru care CEO-ul Tesla a cerut dovezi, scrie Fortune.

Bill Gates avertizează că lumea "a făcut un pas înapoi": "Următorii cinci ani vor fi dificili"



În scrisoarea sa anuală din acest an, fondatorul Fundației Gates a fost optimist, dar sincer, scriind: "Cred că lumea va continua să se îmbunătățească, dar astăzi este mai greu să vedem acest lucru decât a fost vreodată".

"Ceea ce mă deranjează cel mai mult este faptul că lumea a dat înapoi anul trecut în ceea ce privește un indicator cheie al progresului: numărul deceselor copiilor sub cinci ani. În ultimii 25 de ani, aceste decese au scăzut mai rapid decât în ​​orice alt moment din istorie. Dar în 2025, acestea au crescut pentru prima dată în acest secol, de la 4,6 milioane în 2024 la 4,8 milioane în 2025 , o creștere determinată de un sprijin mai mic din partea țărilor bogate către țările sărace", a subliniat el.

Luna trecută, Raportul "Goalkeepers" al Fundației Gates a dezvăluit că până în 2045 ar putea surveni încă 12,5 milioane de decese de copii, dacă asistența pentru dezvoltare în domeniul sănătății (inclusiv cheltuielile guvernamentale) se reduce cu 20% față de nivelurile din 2024, conform unei modelări personalizate bazate pe date de la Institutul pentru Indicatori și Evaluare a Sănătății.

"Prietenii și colegii mă întreabă adesea cum reușesc să rămân optimist într-o epocă cu atâtea provocări și atâta polarizare. Răspunsul meu este acesta: sunt încă optimist pentru că văd ce va aduce inovația accelerată de inteligența artificială", a scris Gates.

Însă, acest optimism vine la pachet cu un termen limită.

"Următorii cinci ani vor fi dificili, în timp ce încercăm să ne revenim pe drumul cel bun și să lucrăm pentru a extinde noi instrumente care salvează vieți. Oricât de greu a fost anul trecut, nu cred că vom aluneca înapoi în Evul Mediu. Cred că, în următorul deceniu, nu numai că vom readuce lumea pe drumul cel bun, dar vom intra și într-o nouă eră de progres fără precedent", spune el.

În 2025, Gates și-a anunțat obiectivul de a-şi dona "aproape toată averea", aproximativ 100 de miliarde de dolari, fundației sale. Era cel mai mare angajament filantropic din istoria modernă și venea cu anumite condiții. Fondurile, formate din dotarea actuală și creșterea preconizată, trebuiau cheltuite în următorii 20 de ani.

Deși Gates a făcut anunțul anul acesta, intențiile sale au fost clare de mulți ani. În 2010, Gates, soția sa de la acea vreme, Melinda French Gates, și cofondatorul Berkshire Hathaway, Warren Buffett, au lansat Giving Pledge, un angajament public față de filantropie, angajament semnat ulterior de personalități precum filantropa Mackenzie Scott și CEO-ul Airbnb, Brian Chesky.

Într-o încercare de a reduce deficitul de finanțare guvernamentală, Gates face apel la alți filantropi bogați.

"Această idee de a-i trata pe ceilalți așa cum dorești să fii tratat nu se aplică doar țărilor bogate care oferă ajutor. Trebuie să includă și filantropia din partea celor bogați pentru a-i ajuta pe cei aflați în nevoie - atât pe plan intern, cât și global - care ar trebui să crească rapid într-o lume cu un număr record de miliardari și chiar centimiliardari", a mai spus Gates.

O cercetare realizată de banca elveţiană UBS a dezvăluit că, pe 4 aprilie 2025, planeta Pământ avea 2.919 miliardari, fiind cel mai mare număr de când banca a început să colecteze datele în 1995, iar averea lor a ajuns la 15,8 trilioane de dolari.

"Știu că reducerile nu vor fi inversate peste noapte, chiar dacă ajutorul a reprezentat mai puțin de 1% din PIB, chiar și în cele mai generoase țări. Dar este esențial să restabilim o parte din finanțare", a mai spus Gates.