Planeta Pământ nu a avut niciodată atât de mulți miliardari. La cât a ajuns averea lor

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Numărul miliardarilor din întreaga lume și averea lor combinată au atins niveluri record în acest an, susținute în special de creșterile acțiunilor companiilor tehnologice, a constatat banca elvețiană UBS. Planeta noastră avea 2.919 miliardari pe 4 aprilie, când UBS a finalizat cercetarea, fiind cel mai mare număr de când banca a început să colecteze datele în 1995, iar averea lor a ajuns la 15,8 trilioane de dolari, scrie CNN.

"Având în vedere creșterea generală a prețurilor acțiunilor companiilor tehnologice și a activelor financiare, în ciuda volatilității, averea totală a miliardarilor a atins un nou record", a scris UBS în raportul său anual despre miliardari, publicat joi.

Indicele MSCI World, care urmărește peste 1.300 de companii publice mari și mijlocii din piețele dezvoltate, a crescut cu aproximativ 7% în anul încheiat la începutul lunii aprilie.

"Averea combinată a miliardarilor a ajuns la 15,8 trilioane de dolari, o creștere de 13% în 12 luni, susținută de aprecierea activelor miliardarilor existenți din domeniul tehnologiei și de noii miliardari dintr-o serie de sectoare", a declarat banca.

Numărul miliardarilor a crescut cu 237 în cele 12 luni încheiate la 4 aprilie.

Activele miliardarilor din domeniul tehnologiei au crescut cu aproape un sfert, ajungând la 3 trilioane de dolari, susținute de creșterea valorii acțiunilor lor în companii legate de inteligența artificială, cum ar fi Meta (META), Oracle (ORCL) și Nvidia (NVDA).

Cei șase miliardari americani din domeniul tehnologiei a căror avere a crescut cel mai mult s-au îmbogățit, împreună, cu 171 de miliarde de dolari, ceea ce înseamnă că fiecare a devenit, în medie, cu 28,5 miliarde de dolari.

"Această creștere este strâns legată de capacitățile de inteligență artificială ale companiilor lor, de la fabricarea de cipuri fundamentale până la infrastructura cloud bazată pe inteligență artificială", a scris banca.

Numărul total de miliardari americani a crescut la 924, reprezentând aproape o treime din populația globală de miliardari. China are acum 470 de miliardari, a doua după Statele Unite.

UBS a realizat un sondaj în rândul clienților săi miliardari între iulie și septembrie 2025, iar aceștia au identificat tarifele, geopolitica și incertitudinea politică drept principalele riscuri ale anului 2026.

"Ceea ce îi îngrijorează cel mai mult pe miliardari depinde de locul în care locuiesc", a scris banca.

De exemplu, 75% dintre miliardarii din Asia-Pacific erau îngrijorați de tarifele vamale, în timp ce 70% dintre miliardarii americani erau îngrijorați de o inflație mai mare sau de un conflict geopolitic major.