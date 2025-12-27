De la şocuri, la supravieţuire: Cum intră economia României în 2026 şi de ce lecțiile trecutului nu mai sunt suficiente în noul an

Andrei Perianu, analist financiar şi Adrian Măniuțiu, moderatorul emisiunii "Income Winter Edition", care este difuzată sâmbăta la Antena 3 CNN.

Economia pășește în 2026 fără entuziasm, dar cu mai mult realism decât în anii anteriori. După un 2025 în care frica a dictat adesea deciziile înaintea calculelor, mediul economic pare să fi intrat într-o etapă de adaptare, în care prudența și supraviețuirea cântăresc mai mult decât promisiunile de creștere rapidă. Analistul financiar Andrei Perianu a fost vorbit la "Income Winter Edition", emisiune difuzată la Antena 3 CNN, despre economia României din acest an, dar şi cea din noul an care bate la uşă.

Această schimbare de perspectivă a fost una dintre concluziile ediției speciale Income Winter Edition, în care Adrian Măniuțiu și analistul financiar Andrei Perianu au vorbit despre un început de an cu mai puține iluzii și cu riscuri care nu mai pot fi ignorate. Lecția ultimilor ani este clară: succesul din trecut nu garantează nimic în viitor, iar economia intră în 2026 într-o stare de repliere. Atitudinea se vede și în piețe.

După un raliu bursier de aproape 50%, susținut în special de sectorul energetic, întrebarea nu mai este dacă performanța poate fi repetată, ci cât de vulnerabilă rămâne economia în fața unui șoc care ar putea schimba rapid direcția.

"De fiecare dată succesul din trecut nu e o garanţie pentru viitor şi faptul că Bursa a avut anul acesta un parcurs senzaţional, de 50% creştere, cu tot cu dividente, românii zic: «Ce frumoasă e Bursa de la Bucureşti, că încasăm dividente de 6, 7 - 10%.» Dar, pe lângă acele dividente, am avut o creştere efectiv a preţurilor, a taxelor de încă 40%. Astfel, să zicem aşa, aproximativ, am ajuns la această creştere de 50%", a spus Andrei Perianu în timpul declaraţiilor de la Antena 3 CNN.

În același timp, deși economia globală își continuă parcursul, România rămâne expusă unor dezechilibre interne, iar inflația continuă să afecteze direct viața de zi cu zi. Dacă în Statele Unite presiunile inflaționiste se temperează, în România ajustarea va fi lentă.

În acest context, deciziile de politică monetară devin esențiale. Banca Națională se află între relaxare și prudență, iar semnalele transmise prin nivelul dobânzilor influențează nu doar economia, ci și încrederea. Menținerea cursului valutar sub control rămâne un test important, mai ales într-un climat în care deciziile amânate se traduc rapid în costuri.

Întrebarea dacă 2026 va fi un an al relansării sau doar unul al supraviețuirii rămâne deschisă. Potrivit lui Andrei Perianu, taxele sunt adesea mai ușor de suportat decât incertitudinea legată de modul în care sunt cheltuiți banii publici, iar birocrația continuă să frâneze inițiativa. În piața imobiliară, așteptările privind scăderi de prețuri nu se confirmă, pe fondul slăbirii puterii banilor, ceea ce face ca stabilitatea acestui sector să devină o miză economică majoră.

Așadar, după un 2025 care a testat limitele economiei, 2026 nu promite miracole, dar cere prudență și claritate. Nu va fi un an al entuziasmului, ci unul al deciziilor calculate.