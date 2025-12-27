Volodimir Zelenski a ajuns în Canada, pentru o discuție cu Carney, înainte de întâlnirea de duminică cu Trump

Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a sosit, sâmbătă, la Halifax, în Canada, pentru a se întâlni cu prim-ministrul Mark Carney, o escală înainte de întâlnirea sa de duminică, în Florida, cu Donald Trump, transmit AFP şi DPA, citate de Agerpres.

„Am sosit la Halifax”, le-a declarat Serghei Nikiforov, purtător de cuvânt al lui Zelenski, jurnaliștilor.

„Va exista o reuniune bilaterală între preşedinte şi premierul Carney, urmată de o conversaţie telefonică comună cu liderii europeni”, a adăugat el.

În Florida, este de aşteptat ca preşedinţii Zelenski şi Trump să abordeze chestiunea sensibilă a teritoriilor ucrainene, ca parte a negocierilor ce vizează încheierea războiului pornit de Rusia împotriva Ucrainei.