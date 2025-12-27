Zelenski trasează „linii roșii” înainte de întâlnirea cu Trump: „Nu vom recunoaște nimic, sub nicio formă”

Publicat acum 1 ora si 22 minute

Zelenski a afirmat, sâmbătă, că organizarea unui referendum sau a unor alegeri nu este posibilă în condițiile actuale.

„Dacă noi ridicăm această problemă, iar partea americană vorbește despre referendum sau alegeri, acest lucru nu poate avea loc în situația de astăzi”, a spus Zelenski.

Președintele a subliniat și necesitatea continuării sprijinului european.

„Nu avem suficiente sisteme suplimentare de apărare antiaeriană, iar acest lucru este clar pentru toată lumea. Am transmis toate detaliile. Avem nevoie de livrări constante de sisteme și rachete, mai multe rachete, pentru că Rusia atacă cu un număr tot mai mare de drone și rachete”, a explicat el.

Zelenski a repetat că, înainte de alegeri sau referendum, trebuie asigurate condiții de securitate reale.

El a mai spus că, potrivit unui raport al Serviciului de Informații Externe al Ucrainei, Rusia a început deja să-și instruiască agențiile pentru a permite votul ucrainenilor aflați în Rusia și în teritoriile ocupate.

„De ce fac asta? Pentru ca ulterior să pretindă că acolo trăiesc mulți oameni cu drept de vot și să declare alegerile din Ucraina ilegale”, a spus Zelenski.

El a adăugat că Rusia nu este interesată de metodele folosite pentru a promova ideea unei așa-zise ilegitimități a guvernului ucrainean. „Rusia însăși este ilegitimă, iar de aceea răspândește astfel de acuzații despre autoritățile Ucrainei”, a declarat președintele.

„Dacă cineva din SUA sau Europa e de partea Rusiei, războiul va continua”

Zelenski a subliniat din nou că, în acest război, Ucraina caută pacea, în timp ce Rusia își arată dorința de a continua luptele.

„Dacă întreaga lume, Europa și America, este alături de noi, îl vom opri pe Putin împreună. Pentru că ne vom dori cu toții același lucru: sfârșitul războiului, o pace normală, durabilă și sigură pentru întreaga lume”, a spus el. „Dacă cineva din Statele Unite sau Europa se poziționează de partea Rusiei, războiul va continua. Nu există alte variante”, a adăugat Zelenski.

Președintele a avertizat că prelungirea conflictului reprezintă un pericol pentru toate țările, afirmând că Kremlinul „nu se va opri, indiferent de acorduri sau declarații frumoase. Nu se vor opri la Ucraina”.

Întrebat despre poziția Chinei față de planul de pace al SUA și dacă Beijingul este pregătit să se implice, Zelenski a spus că nu vede o astfel de disponibilitate.

„Ne-am dorit mereu ca China, care poate și are capacitatea, să pună presiune pe Rusia pentru a opri acest război. Din păcate, China nu a făcut acest lucru”, a spus el.

În schimb, a remarcat că Beijingul și-a crescut importurile de resurse energetice rusești.

„Astăzi, China este cel mai mare importator, iar noi înțelegem unde ajung acești bani. Rusia folosește veniturile din energie pentru a finanța războiul. Din păcate, acesta este rolul Chinei în prezent”, a concluzionat Zelenski.