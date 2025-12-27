Zelenski trasează „linii roșii” înainte de întâlnirea cu Trump: „Nu vom recunoaște nimic, sub nicio formă”

Ce spune Zelenski despre organizarea alegerilor prezidențialePublicat acum 1 ora si 22 minute
Zelenski a afirmat, sâmbătă, că organizarea unui referendum sau a unor alegeri nu este posibilă în condițiile actuale.
„Dacă noi ridicăm această problemă, iar partea americană vorbește despre referendum sau alegeri, acest lucru nu poate avea loc în situația de astăzi”, a spus Zelenski.
Președintele a subliniat și necesitatea continuării sprijinului european.
„Nu avem suficiente sisteme suplimentare de apărare antiaeriană, iar acest lucru este clar pentru toată lumea. Am transmis toate detaliile. Avem nevoie de livrări constante de sisteme și rachete, mai multe rachete, pentru că Rusia atacă cu un număr tot mai mare de drone și rachete”, a explicat el.
Zelenski a repetat că, înainte de alegeri sau referendum, trebuie asigurate condiții de securitate reale.
El a mai spus că, potrivit unui raport al Serviciului de Informații Externe al Ucrainei, Rusia a început deja să-și instruiască agențiile pentru a permite votul ucrainenilor aflați în Rusia și în teritoriile ocupate.
„De ce fac asta? Pentru ca ulterior să pretindă că acolo trăiesc mulți oameni cu drept de vot și să declare alegerile din Ucraina ilegale”, a spus Zelenski.
El a adăugat că Rusia nu este interesată de metodele folosite pentru a promova ideea unei așa-zise ilegitimități a guvernului ucrainean. „Rusia însăși este ilegitimă, iar de aceea răspândește astfel de acuzații despre autoritățile Ucrainei”, a declarat președintele.
„Dacă cineva din SUA sau Europa e de partea Rusiei, războiul va continua”
Zelenski a subliniat din nou că, în acest război, Ucraina caută pacea, în timp ce Rusia își arată dorința de a continua luptele.
„Dacă întreaga lume, Europa și America, este alături de noi, îl vom opri pe Putin împreună. Pentru că ne vom dori cu toții același lucru: sfârșitul războiului, o pace normală, durabilă și sigură pentru întreaga lume”, a spus el. „Dacă cineva din Statele Unite sau Europa se poziționează de partea Rusiei, războiul va continua. Nu există alte variante”, a adăugat Zelenski.
Președintele a avertizat că prelungirea conflictului reprezintă un pericol pentru toate țările, afirmând că Kremlinul „nu se va opri, indiferent de acorduri sau declarații frumoase. Nu se vor opri la Ucraina”.
Întrebat despre poziția Chinei față de planul de pace al SUA și dacă Beijingul este pregătit să se implice, Zelenski a spus că nu vede o astfel de disponibilitate.
„Ne-am dorit mereu ca China, care poate și are capacitatea, să pună presiune pe Rusia pentru a opri acest război. Din păcate, China nu a făcut acest lucru”, a spus el.
În schimb, a remarcat că Beijingul și-a crescut importurile de resurse energetice rusești.
„Astăzi, China este cel mai mare importator, iar noi înțelegem unde ajung acești bani. Rusia folosește veniturile din energie pentru a finanța războiul. Din păcate, acesta este rolul Chinei în prezent”, a concluzionat Zelenski.
Zelenski vorbește despre liniile roșii ale UcraineiPublicat acum 1 ora si 23 minute
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, sâmbătă, înaintea întâlnirii de mâine cu Donald Trump, că Ucraina nu va recunoaște niciun fel de concesii teritoriale și nici controlul Rusiei asupra centralei nucleare de la Zaporojie. Liderul de la Kiev spune că acestea sunt „liniile roșii” ale Kievului.
Vorbind în cadrul unei conferințe de presă online, Zelenski a anunțat că se află în drum spre Statele Unite și că va face o oprire în Canada.
„Suntem în prezent într-un avion care se îndreaptă spre Florida, SUA. Pe traseu, ne vom opri în Canada”, a spus el în fața jurnaliștilor, potrivit Kyiv Post.
Zelenski a confirmat că se va întâlni cu premierul canadian Mark Carney. „Plănuim să discutăm online și cu lideri europeni, să analizăm toate subiectele importante, să împărtășesc detalii din documentele pe care le voi examina cu președintele SUA și să abordăm toate chestiunile sensibile”, a adăugat el.
Referindu-se la întâlnirea planificată în Florida, Zelenski a precizat că aceasta va avea loc, cel mai probabil, în prezența presei. Deși nu știe încă dacă accesul presei va fi la începutul sau la finalul discuțiilor, a subliniat că întâlnirea va fi publică.
El a mai spus că echipa de negociere a Ucrainei pentru discuțiile cu Trump îi include pe secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov, ministrul Economiei Oleksii Sobolev, șeful Statului Major General, Andrii Hnatov, consilierul prezidențial Oleksandr Bevz și prim-adjunctul ministrului de Externe, Serhii Kyslytsia.
Discuții cu Trump despre reconstrucția Ucrainei
Potrivit președintelui, prioritatea discuțiilor este elaborarea unei foi de parcurs pentru prosperitatea viitoare a Ucrainei.
„Avem obiective clare și strategii pentru stabilitate macroeconomică. Estimăm că reconstrucția va costa aproximativ 700-800 de miliarde de dolari. Există și o strategie care presupune o sumă mai mare, dar nu vreau să intru acum în detalii”, a spus Zelenski.
El a subliniat importanța stabilirii unei viziuni comune cu SUA privind crearea mai multor mecanisme financiare.
„Va exista un fond pentru reconstrucția Ucrainei, o platformă de investiții suverane, un fond de dezvoltare și un fond pentru creștere și oportunități”, a explicat el.
„De asemenea, plănuim să creăm un fond comun americano-ucrainean pentru reconstrucție. În plus, grupurile de lucru discută despre un fond pentru capitalul uman și sprijinirea revenirii ucrainenilor în țară”, a adăugat Zelenski.
El a precizat că discuțiile la nivel de lideri vor confirma progresul negocierilor dintre Ucraina și Statele Unite.
Totodată, Zelenski a subliniat importanța contactelor permanente dintre echipele de negociere ucrainene și americane, mai ales în contextul în care reprezentanții SUA au purtat discuții și cu Rusia, inclusiv la Moscova.
Ucraina, a spus el, este interesată ca oficialii americani să înțeleagă mai bine poziția Kievului. „Întâlnirile noastre i-au ajutat pe parteneri să înțeleagă multe detalii, în special cele legate de garanțiile de securitate, cadrul lor juridic și riscurile unor acorduri cu Rusia care nu mai funcționează. Acest lucru se aplică și în cazul Centralei de la Zaporojie și al altor chestiuni teritoriale sensibile”, a declarat președintele.
Liniile roșii ale Kievului în negocierile de pace
Răspunzând întrebărilor despre „liniile roșii” ale Ucrainei și eventualele compromisuri, Zelenski a subliniat că anumite aspecte nu sunt negociabile.
„Există, fără îndoială, linii roșii pentru poporul ucrainean… Acestea includ teritoriile noastre și centrala nucleară de la Zaporojie. Din punct de vedere legal, nu vom recunoaște nimic, sub nicio formă”, a spus el.
Zelenski a adăugat că guvernul va consulta populația înainte de orice decizie majoră. „Poporul Ucrainei este cel care contează cel mai mult”, a subliniat el.
Garanțiile de securitate rămân o prioritate absolută.
„Rusia a lansat atacuri masive împotriva Ucrainei. În contextul negocierilor de pace, răspunsul lor este clar. Cel mai important este ca orice pas pe care îl facem să fie susținut de garanții de securitate solide, care să ne protejeze”, a spus președintele.