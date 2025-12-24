Zelenski: Planul de pace al SUA nu impune Ucrainei să renunţe oficial la aderarea la NATO

Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei. Sursa foto: Getty Images

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a afirmat că noua versiune a planului SUA de a pune capăt războiului cu Rusia nu impune Ucrainei să renunţe oficial la statutul de membră a NATO, o solicitare majoră a Moscovei, informează miercuri AFP, conform Agerpres.

"NATO este cea care decide dacă doreşte sau nu să primească Ucraina în rândul membrilor săi. Iar alegerea noastră este făcută. Am decis să nu modificăm Constituţia Ucrainei pentru a include o clauză care să prevadă că ţara nu va adera la NATO", a declarat liderul Ucrainei, referindu-se la o versiune anterioară redactată de Statele Unite care impunea Kievului să îşi asume un angajament juridic obligatoriu de a nu adera la Alianţă.

Volodimir Zelenski a mai precizat că aşteaptă miercuri un răspuns din partea Rusiei cu privire la cea mai recentă versiune a planului SUA de a pune capăt războiului din Ucraina, negociat de săptămâni bune între Kiev şi Washington.

"Vom avea o reacţie din partea ruşilor după ce americanii vor discuta cu ei", a declarat Zelenski reporterilor, inclusiv celor de la AFP, în comentariile publicate miercuri.

Zelenski a explicat că ultima versiune a planului SUA prevede îngheţarea liniei frontului de-a lungul liniilor actuale şi deschiderea discuţiilor privind crearea de zone demilitarizate.

"Linia de desfăşurare a trupelor la data acestui acord este linia de contact recunoscută de facto. Un grup de lucru se va întruni pentru a determina redistribuirea forţelor necesare pentru a pune capăt conflictului, precum şi pentru a defini parametrii unor posibile viitoare zone economice speciale", a declarat preşedintele ucrainean.

El a declarat totodată că negociatorii ucraineni şi americani nu au reuşit să ajungă la un consens pe termen lung privind problemele teritoriale pentru a pune capăt războiului cu Rusia, solicitând ca această chestiune să fie abordată la un summit între lideri.

"Nu am ajuns la un consens cu partea americană cu privire la teritoriul Doneţkului şi la centrala nucleară de la Zaporojie", a anunţat Zelenski, care s-a declarat "gata să se întâlnească cu Statele Unite la nivel de conducere pentru a discuta probleme sensibile", după ce anterior solicitase o întâlnire trilaterală care să-l includă şi pe preşedintele rus, Vladimir Putin.

Volodimir Zelenski a afirmat că Washingtonul propune ca centrala nucleară Zaporojie din sudul Ucrainei, ocupată de Rusia, să fie exploatată în comun de Moscova, Kiev şi Washington, însă preşedintele ucrainean şi-a exprimat totodată opoziţia faţă de o astfel de posibilitate.

"Centrala nucleară Zaporojie ar fi exploatată în comun de trei ţări: Ucraina, Statele Unite şi Rusia (...) Pentru Ucraina, acest lucru pare foarte nepotrivit şi deloc realist", a insistat Zelenski.

Preşedintele ucrainean s-a angajat să organizeze alegeri prezidenţiale după semnarea unui acord care pune capăt războiului cu Rusia, conform ultimei versiuni a planului american negociat timp de săptămâni între Kiev şi Washington.

Zelenski le-a declarat reporterilor că această nouă versiune a documentului, care a fost trimisă la Moscova pentru comentarii, prevede că "Ucraina trebuie să organizeze alegeri cât mai curând posibil după semnarea acordului".