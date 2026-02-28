Vestea morţii lui Ali Khamenei ar fi fost primită cu urale pe străzile din Teheran

<1 minut de citit Publicat la 23:03 28 Feb 2026 Modificat la 23:10 28 Feb 2026

Vestea morţii lui Ali Khamenei ar fi fost primită cu urale pe străzile din Teheran. Foto: Getty Images

Urale au răsunat pe străzile din Teheran sâmbătă seara, potrivit martorilor, după apariția relatărilor despre moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, în atacuri aeriene ale SUA și Israel împotriva țării, relatează AFP, citată de Agerpres.

Locuitori ai capitalei iraniene au aplaudat de la ferestrele lor, iar urale puternice s-au auzit la scurt timp după ora locală 23:00 pe străzile mai multor cartiere din capitala iraniană, au relatat mai mulți martori.

Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, anunțase cu puțin timp înainte că există „numeroase semne” că liderul suprem iranian a fost ucis, sâmbătă.

Totodată, două posturi de televiziune israeliene au relatat sâmbătă seara că Ali Khamenei a fost ucis.

„Sursă israeliană: Khamenei este mort”, se arată pe un banner de pe Canalul 12. „Sursă israeliană: Ali Khamenei a fost eliminat”, se arată într-un comunicat de la postul public de televiziune KAN.