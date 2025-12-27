Motivul pentru care Mirabela Grădinaru a ales să devină corporatistă, în loc să-și urmeze visul de a fi profesoară de geografie

Mirabela Grădinaru (c), partenera președintelui României, Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos/Adriana Neagoe

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, Nicușor Dan, a declarat, în cadrul unui interviu acordat la Digi 24, că este o „corporatistă” și că lucrează în același loc de muncă de 19 ani. Absolventă a Facultății de Geografie, Mirabela Grădinaru a admis că, inițial, și-ar fi dorit să lucreze ca profesoară de geografie, dar a renunțat la idee, din cauza salariilor mici din învățământ.

„Sunt şi corporatistă, da”, a spus Mirabela Grădinaru.

Partenera de viață a lui Nicușor Dan a spus că, deși e din Vaslui, a a decis să urmeze cursurile Facultății de Geografie din București, în loc de Iași. Din anul doi, ea s-a angajat part-time, în Capitală.

„„Primul loc de muncă a fost în anul doi de facultate. M-am angajat part-time la un call center. Asta pentru că părinţii mi-au spus că, dacă te vei duce la Bucureşti, noi nu te putem ajuta, adică este mult mai uşor să te ajutăm la Iaşi (...) Una era să merg săptămânal acasă cu un personal de la Iaşi la Vaslui, alta era distanţa între Bucureşti şi Vaslui, cu acceleratul, dar recunosc că au fost momente în care nu am avut bani de bilet pentru accelerat şi mergeam cu personalul acasă, asta în cazul în care îmi doream să merg şi o dată la lună sau o dată la o lună şi jumătate şi nu doar în vacanţele după sesiune”, a spus Mirabela Grădinaru.

La facultate, prezența era obligatorie, iar Grădinaru încerca să rămână „integralistă”.

„Trebuia să fiu integralistă, dacă îmi doream cămin şi o altă opţiune pentru mine nu era. Şi doream cămin pentru că nu aş fi avut posibilitatea financiară să îmi plătesc o gazdă sau chirie în Bucureşti”, a declarat Mirabela Grădinaru.

După terminarea facultății, Grădinaru a „schimbat mai multe call centere”.

„În momentul în care am terminat facultatea, a fost o altă răscruce în viaţa mea: Ce fac? Mă întorc acasă şi îmi urmez visul să fiu profesor sau rămân în Bucureşti. Dar atunci, pentru că din punct de vedere financiar, salariul unui profesor nu mi-ar fi permis să-mi plătesc chiria în Bucureşti, am ales să rămân în corporaţie, să trec la full-time. Şi un an mai târziu am fost la un târg unde mi-am depus CV-ul şi am schimbat call center-ul cu o altă societate unde lucrez şi astăzi, după 19 ani. Este singurul job, dar în cadrul acestei companii am schimbat mai multe poziţii şi mai multe direcţii, adică nu am rămas în aceeaşi direcţie, nu am rămas pe aceeaşi poziţie şi tot timpul am luat-o de la capăt pentru că, da, cultura este aceeaşi, dar domeniile sunt diferite”, a declarat Mirabela Grădinaru.