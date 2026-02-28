Trump a anunţat ce opţiuni are în războiul cu Iran: Pot să prelungesc sau pot să închei în 2-3 zile. Le vor lua câțiva ani să-și revină

Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Getty Images

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că are mai multe opțiuni privind continuarea operațiunii americane împotriva Iranului, inclusiv un efort pe termen lung pentru a „prelua controlul” asupra țării, într-un scurt interviu acordat Axios, citat de CNN.

„Pot continua pe termen lung și să preiau controlul asupra întregii situații sau pot să o închei în două sau trei zile și să le spun iranienilor: «Ne revedem peste câțiva ani dacă începeți să reconstruiți»” capacitățile nucleare ale țării, a declarat el pentru Axios.

Trump a prezis, de asemenea, că Iranului îi vor trebui „câțiva ani” pentru a-și reveni după atacul comun SUA-Israel, care s-a produs după ce negocierile cu conducerea țării au stagnat, potrivit președintelui SUA.

În interviu, Trump a invocat lipsa de progrese în discuțiile privind ambițiile nucleare ale Iranului și istoricul de decenii al țării de a fi fost asociată cu atacuri în întreaga lume.

Liderul de la Casa Albă a susținut, de asemenea, că Iranul a început să reconstruiască unele dintre instalațiile pe care SUA le-au lovit anul trecut și despre care el afirmase anterior că fuseseră „anihilate”.