Polonia ridică un „zid antidrone” de 2 miliarde de euro, la granița cu Rusia și Belarus. „Primele elemente le vom avea în 6 luni”

Militar polonez testează un sistem antidronă în cadrul unui exercițiu. Foto: Profimedia Images

Polonia se pregătește să construiască un veritabil zid antidrone, în valoare de 2 miliarde de euro, la granița sa de Est cu Rusia și Belarus. Adjunctul ministrului polonez al Apărării a declarat că această linie de „fortificații anti-drone” urmează a fi finalizată în doi ani, informează The Guardian.

Decizia a fost luată după incursiunea fără precedent de drone rusești în spațiul aerian polonez, din luna septembrie a acestui an,

„Ne așteptăm să avem primele elemente ale sistemului (de apărare antidronă - n.r.) în circa 6 luni, probabil chiar mai devreme. Operaționalizarea întregului sistem va necesita 24 de luni”, a declarat pentru The Guardian, Cezary Tomczyk, adjunctul ministrului polonez al Apărării.

Acest sistem de apărare antidronă va fi integrat în cadrul unei linii de apărare deja existente, construită în urmă cu 10 ani. Sistemul va cuprinde o apărare antiaeriană stratificată, care va include mitraliere, tunuri, rachete și echipamente de bruiaj împotriva dronelor.

„Unele dintre acestea vor fi folosite doar în condiții extreme, de război. De exemplu, e dificil să folosești mitraliere cu mai multe țevi pe timp de pace, pentru că tot ce urcă, trebuie să și coboare”, a spus militarul polonez, cu referire la munițiile (gloanțe, obuze etc.) care riscă să cadă peste zone civile.

În același context, în cadrul operațiunii „Scutul Estic”, militarii polonezi, împreună cu cei germani, urmează să sape tranșee și să ridice obstacole antitanc la granița Poloniei cu enclava rusească de la Kaliningrad și la frontiera cu Belarus, în scopul prevenirii unei eventuale invazii rusești.

În septembrie 2025, autoritățile poloneze au anunțat că cel puțin 19 drone rusești au încălcat spațiul aerian polonez. Forțele aeriene poloneze, ajutate de avioane F-35 NATO, precum și radare Patriot din Germania, au doborât atunci un număr neprecizat de drone ale Rusiei. Ulterior, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că Polonia a doborât doar 4 drone, declarație ce a provocat nemulțumirea Varșoviei.

Oficialul militar polonez a spus că viitoarele fortificații antidrone va costa 2 miliarde de euro, bani care vor fi în principal finanțați prin programul european SAFE.