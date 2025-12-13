Operațiunea „Scutul Estic”: Militarii germani se vor apuca de săpat tranșee la granița Poloniei cu Rusia

Militarii polonezi au ridicat deja garduri de sârmă ghimpată la granița Poloniei cu enclava rusească de la Kaliningrad. Foto: Getty Images

Militarii germani vor săpa tranșee și vor ridica obstacole antitanc împreună cu militarii polonezi, la granița Poloniei cu enclava rusească de la Kaliningrad și la frontiera cu Belarus, în scopul prevenirii unei eventuale invazii rusești, informează Bild.

„În total, un număr de soldați ai armatei (germane) vor participa la Operațiunea Ostschild („Scutul de Est” - n.r.) în zona de graniță cu Kaliningrad și Belarus", a confirmat Bundeswherul într-un comunicat de presă.

Astfel, la granița Poloniei cu Rusia și Belarus vor fi trimiși militari germani care vor participa la lucrări genistice: săparea de tranșee, montarea de garduri de sârmă ghimpată sau ridicarea de bariere antitanc de tip „dinți de dragon”.

Potrivit Bundeswher-ului, misiunea armatei germane va începe în al doilea trimestru al anului 2026 și, conform planurilor, ea ar trebuie încheiată până la finalul anului 2027.

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a precizat că, pentru o astfel de misiune, nu este necesară o aprobare din partea parlamentului german.

10 grudnia 2025 r. w 22 Bazie Lotnictwa Taktycznego w #Malbork sekretarz stanu w MON @ZalewskiPawel spotkał się z parlamentarnym sekretarzem stanu w Federalnym Ministerstwie Obrony Niemiec Nilsem Schmidem.



? https://t.co/zJUEEzjDcJ pic.twitter.com/wcYt5SIKfn — Ministerstwo Obrony Narodowej ?? (@MON_GOV_PL) December 10, 2025

Germania este deja activ implicată în apărarea spațiului aerian polonez din noiembrie 2024. Nemții au relocat mai multe sistem antiaeriene Patriot la baza aeriană poloneză de la Rzeszów, iar din decembrie 2025, la baza aeriană de la Malbork se află un detașament de 150 de militari și 5 avioane Eurofighter germane, la 80 de kilometri de Kaliningrad.