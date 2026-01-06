Primarul din Crans-Montana: N-a fost nicio verificare de siguranță în ultimii cinci ani la barul unde a izbucnit incendiul

Autoritățile din Crans-Montana au anunțat că barul care a luat foc în stațiunea elvețiană de schi în noaptea de Revelion, provocând moartea a 40 de persoane – în majoritate tineri – și rănirea a peste 100, nu a fost inspectat de responsabilii cu siguranța în ultimii cinci ani, relatează The Guardian.

„Inspecțiile periodice nu au fost efectuate între 2020 și 2025. Regretăm profund acest lucru”, a declarat primarul localității, Nicolas Feraud, într-o conferință de presă susținută marți, la cinci zile după tragedia produsă la barul Le Constellation.

Feraud a precizat că stabilirea responsabilităților nu intră în atribuțiile primăriei.

„Aceasta va fi sarcina anchetatorilor”, a spus el. Municipalitatea a dorit însă să dea dovadă de „transparență totală”. „Le datorăm acest lucru victimelor și familiilor lor”, a adăugat primarul.

Autoritățile cred că incendiul a izbucnit în subsolul barului, într-o sală de petreceri aglomerată, după ce artificii de tip scânteietoare, atașate sticlelor de șampanie, au fost ținute prea aproape de tavan, care – potrivit imaginilor apărute pe rețelele sociale – era acoperit cu spumă fonoabsorbantă.

Primarul a declarat că nu are „niciun răspuns” cu privire la motivul pentru care barul, renovat în 2015, nu a fost inspectat anual, așa cum prevedea regulamentul local, menționând totodată că o echipă formată din cinci inspectori era responsabilă de verificarea a peste 10.000 de clădiri.

„Ne pare nespus de rău și știu cât de greu este acest lucru pentru familii”, a mai spus Feraud. El a precizat că nici el, nici ceilalți membri ai consiliului local nu intenționează să demisioneze, deoarece au fost „aleși de locuitorii din Crans-Montana” și nu vor „abandona acum corabia”.

Ultimele dintre cele 40 de persoane decedate în incendiu – printre care 21 de cetățeni elvețieni, nouă francezi (dintre care doi cu dublă cetățenie), șase italieni și câte o persoană din Belgia, Portugalia, România și Turcia – au fost identificate duminică.

Autoritățile nu au făcut publice numele victimelor, deși unele au fost deja identificate public de familiile lor. Vârsta acestora era cuprinsă între 14 și 39 de ani, însă majoritatea erau foarte tineri: 20 erau minori, iar vârsta medie era de 19 ani.

Poliția a anunțat luni că toate cele 116 persoane rănite în incendiu – inclusiv 68 de cetățeni elvețieni, 21 francezi, 10 italieni, patru sârbi și patru persoane cu dublă cetățenie – au fost identificate. Optzeci și trei de persoane se află în continuare internate, fiind tratate pentru arsuri grave.

Feraud a mai spus că spuma fonoabsorbantă folosită în barul Le Constellation fusese considerată acceptabilă la momentul ultimei inspecții. Artificiile, cunoscute sub denumirea de „fântâni bengaleze”, au fost între timp interzise în toate localurile din stațiune.

Autoritățile îi investighează pe proprietarii barului, Jacques Moretti și Jessica Moretti, sub suspiciunea unor infracțiuni, inclusiv omor din culpă. Primarul a precizat că cei doi nu au fost arestați, însă un al doilea local pe care îl dețineau a fost închis.

Municipalitatea a anunțat luni că a pus la dispoziția anchetatorilor toate documentele relevante și s-a constituit parte civilă în procesul penal.

„Acest lucru va permite (consiliului local – n.r.) să contribuie activ la stabilirea tuturor faptelor”, a transmis administrația locală.

Corpurile primelor victime străine – cinci cetățeni italieni – au fost repatriate luni. O ceremonie de comemorare a victimelor va avea loc vineri la Crans-Montana. Guvernul francez a anunțat că la eveniment va participa președintele Emmanuel Macron.