El este tânărul român de 18 ani care a murit în incendiul din Crans-Montana: Locuia în Elveția și vizita des țara noastră

Oamenii depun flori și lumânări în fața barului din Crans-Montana distrus de incendiu. Sursa foto: Getty Images

Tânărul în vârstă de 18 ani care a murit în urma incendiului din Elveția era cetățean român și avea legături puternice cu județul Gorj. Acesta era domiciliat în Elveția, unde locuia împreună cu mama sa, stabilită de foarte mult timp în orașul Lausanne. Deși trăia în străinătate, băiatul venea frecvent în România, în special în orașul Rovinari, localitatea de origine a mamei sale, potrivit informațiilor obținute de Antena 3 CNN.

Din ziua producerii incendiului, familia a încercat cu disperare să ia legătura cu el. Inițial, tânărul a fost dat dispărut, după ce mama sa nu a mai reușit să îl contacteze imediat după izbucnirea incendiului. Autoritățile elvețiene au confirmat ulterior decesul, informație care a fost transmisă și autorităților române.

Băiatul se numea Guillaume Oana, avea 18 ani și se afla în stațiunea Crans-Montana, o cunoscută stațiune de schi din Elveția, unde mersese pentru a petrece Revelionul alături de mai mulți tineri. Acesta ajunsese în stațiunea montană cu un avion privat, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Incendiul a avut loc într-un club de noapte, în jurul orei 1:30, în timpul petrecerii de Anul Nou. După acel moment, mama tânărului nu a mai reușit să ia legătura cu el și a decis să îl dea dispărut.

Cu două zile înainte de confirmarea oficială a decesului, mama băiatului a publicat pe rețelele de socializare un mesaj disperat, în care scria: „Nu am nicio veste despre fiul meu”.

De asemenea, atât ea cât și prietenii băiatului au făcut apeluri publice în ultimele zile în speranța că cineva îi va oferi informații despre tânăr.

„Prietenii mei au dispărut ieri, în timpul incendiului din Crans-Montana. Dacă aveți orice informație sau i-ați văzut, vă rugăm să ne contactați. Vă rugăm să distribuiți acest mesaj cât mai mult posibil.”, este mesajul publicat pe rețelele sociale.

Din păcate, vestea tragică a fost confirmată astăzi.

Ministerul Afacerilor Externe a precizat că datele primite de la instituțiile elvețiene confirmă decesul tânărului cetățean român, care fusese anterior menționat ca persoană dispărută. Familia beneficiază de asistență consulară prin intermediul Ambasadei României la Berna.

Potrivit apropiaților, înmormântarea tânărului va avea loc în Elveția.