Risc crescut de avalanşă în Masivul Vâlcan. Turiştii sunt avertizaţi să nu părăsească zona schiabilă

Pasul Vâlcan. sursa foto: Facebook / Maria Cristina

Salvamontiştii din Lupeni, care asigură intervenţiile şi în staţiunea montană Straja, au transmis marţi un avertisment privind riscul crescut de avalanşă în zona de creastă a Masivul Vâlcan, la altitudini de peste 1.600 de metri. Pericolul este generat de zăpada viscolită, care a dus la formarea unor cornişe înalte, de peste 2,5 metri, relatează Agerpres.

„În zona de creastă, la peste 1.600 de metri, este un risc crescut de avalanşă. În aceste zone, zăpada adusă de vânt a format cornişe de 2,5 sau chiar 3 metri, care favorizează declanşarea avalanşelor. De aceea, le recomandăm turiştilor să nu părăsească zonele schiabile amenajate din staţiune”, a declarat şeful Salvamont Lupeni – Straja, George Resiga.

Potrivit acestuia, marţi se aflau în staţiunea Straja peste 2.500 de turişti, iar salvamontiştii se aşteaptă ca numărul acestora să crească în cazul unei ameliorări a condiţiilor meteo.

În prezent, în staţiune sunt deschise pârtiile Sfântu Gheorghe, Platoul Soarelui, Constantinescu şi Mutu, iar stratul de zăpadă din zona schiabilă amenajată depăşeşte 40 de centimetri.

În afara pârtiilor, grosimea stratului de zăpadă ajunge la 60 – 70 de centimetri, a mai precizat şeful Salvamont Lupeni.