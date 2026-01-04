Loto 6/49 de duminică, 4 ianuarie: Numerele câștigătoare și premiile puse în joc

Bilet la loterie FOTO: Getty Images

Loteria Română a organizat duminică, 4 ianuarie 2026, noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La Joker, categoria I, în joc este un report de 9,03 milioane de euro, în timp ce la categoria I, la Loto 6/49, cine a ghicit toate numerele poate câștiga o sumă de peste 2,57 milioane de euro.

Numerele câștigătoare la LOTO de duminică, 4 ianuarie 2026, sunt:

Loto 6 din 49: 21, 38, 2, 10, 34, 39;

Joker: 37, 10, 30, 5, 8 +1;

Loto 5 din 40: 34, 24, 33, 4, 6, 18;

Noroc: 4 3 9 2 2 7 7;

Noroc Plus: 6 5 7 3 1 4;

Super Noroc: 7 7 9 2 0 3;

La Tragerile Speciale Loto de Anul Nou de miercuri, 31 decembrie, s-au acordat 109.708 de câştiguri în valoare totală de peste 9,39 milioane de lei.

Premiile puse în joc la tragerile din 4 ianuarie

La categoria I a jocului Loto 6/49 se înregistrează un report de peste 13,14 milioane de lei (peste 2,57 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report de peste 46,03 milioane de lei (peste 9,03 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 367.900 de lei (peste 72.100 de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat de peste 5,19 milioane de lei (peste 1,01 milioane de euro).

La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report de peste 150.700 de lei (peste 29.500 de euro).

La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report de peste 134.600 de lei (peste 26.400 de euro).