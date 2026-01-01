Românii au câştigat sume mari la Loto, la tragerile de Anul Nou. Cel mai important premiu obţinut, de peste 85.000 de euro

Românii au câştigat sume mari la Loto, la tragerile de Anul Nou. Sursa foto: Agerpres

Mai mulţi români au avut noroc la tragerile Loto de Anul Nou. Ei au câştigat sume de ordinul zecilor de mii de euro. Cel mai mare premiu a fost obţinut la tragerea suplimentară Loto 5/40, unde s-a câştigat premiul de categoria I în valoare de 425.844 de lei, adică peste 85.000 de euro. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Urziceni, conform Loteriei Naţionale.

La tragerea Noroc din data de 31.12.2025, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câştig în valoare de 124.842,48 lei, adică 25.000 de euro. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Gherla, judeţul Cluj.

La tragerea principală Loto 6/49 din data de 31.12.2025, la categoria a II-a, s-au înregistrat 14 câştiguri a câte 53.853,98 lei fiecare, ceea ce înseamnă peste 10.000 de euro de persoană.

Report la Joker de peste 9 milioane de euro

La Tragerile Speciale Loto de Anul Nou de miercuri, 31 decembrie, Loteria Română a acordat 109.708 de câştiguri în valoare totala de peste 9,39 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 13,14 milioane de lei (peste 2,57 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,19 milioane de lei (peste 1,01 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 46,03 milioane de lei (peste 9,03 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 367.900 de lei (peste 72.100 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 150.700 de lei (peste 29.500 de euro).

La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 134.600 de lei (peste 26.400 de euro).

Numerele câștigătoare la Loto de miercuri, 31 decembrie

Loto 6 din 49, tragerea principală: 48, 24, 23, 34, 28, 49;

Loto 6 din 49, tragerea suplimentară: 24, 23, 28, 45, 49, 7;

Joker, tragerea principală: 25, 22, 43, 10, 39 +13;

Joker, tragerea suplimentară: 26, 17, 19, 8, 45 +20;

Loto 5 din 40, tragerea principală: 24, 17, 9, 23, 37, 16;

Loto 5 din 40, tragerea suplimentară: 1, 21, 31, 26, 4, 40;

Noroc: 1 4 7 3 1 7 6;

Noroc Plus: 1 0 3 4 1 6;

Super Noroc: 4 8 9 4 7 3;

Duminică, 4 ianuarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc.