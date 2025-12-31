Loto 6/49 de miercuri, 31 decembrie: Numerele câștigătoare și premiile puse în joc. La Joker reportul depășește 8,5 milioane de euro

1 minut de citit Publicat la 18:57 31 Dec 2025 Modificat la 18:57 31 Dec 2025

Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentară, Loteria Română a suplimentat fondul de câștiguri al categoriei I. Imagini cu caracter ilustrativ. Sursa colaj foto: Agerpres

Loteria Română a organizat miercuri, 31 decembrie, tragerile speciale loto de Anul Nou. La categoriile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 au avut loc două trageri, cea principală și cea suplimentară, cu premii distincte. La Joker, reportul este de 8,69 milioane de euro, în timp ce numerele câștigătoare la Loto 6/49 aduc un premiu de peste 1,7 milioane de euro.

Iată numerele câștigătoare de miercuri, 31 decembrie 2025:

Loto 6 din 49, tragerea principală: 48, 24, 23, 34, 28, 49;

Loto 6 din 49, tragerea suplimentară: 24, 23, 28, 45, 49, 7;

Joker, tragerea principală: 25, 22, 43, 10, 39 +13;

Joker, tragerea suplimentară: 26, 17, 19, 8, 45 +20;

Loto 5 din 40, tragerea principală: 24, 17, 9, 23, 37, 16;

Loto 5 din 40, tragerea suplimentară: 1, 21, 31, 26, 4, 40;

Noroc: 1 4 7 3 1 7 6;

Noroc Plus: 1 0 3 4 1 6;

Super Noroc: 4 8 9 4 7 3;

Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentară, Loteria Română a suplimentat fondul de câștiguri al categoriei I, după cum urmează:

LOTO 6/49 – 200.000 de lei

JOKER – 100.000 de lei

LOTO 5/40 – 50.000 de lei

Ce reporturi se înregistrează

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 8,7 milioane de lei (peste 1,7 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat in valoare de peste 4,85 milioane de lei (peste 954.400 de euro);

