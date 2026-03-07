Zborurile către și dinspre Dubai au fost oprite sâmbătă, după atacurile Iranului. Apoi, Emirates a anunțat reluarea operațiunilor

1 minut de citit Publicat la 10:22 07 Mar 2026 Modificat la 10:30 07 Mar 2026

Zborurile dinspre și către Dubai au fost oprite sâmbătă dimineață. Foto: Getty Images

Compania aeriană Emirates a anunţat, sâmbătă dimineaţă, că toate zborurile către şi dinspre Dubai sunt „suspendate până la noi ordine”.

Evoluția vine în urma ultimelor lovituri de represalii cu rachete executate de Iran asupra țărilor din Orientul Mijlociu.

„Vă rugăm să nu vă prezentaţi la aeroport. Emirates va comunica ultimele informaţii imediat ce vor fi disponibile. Le mulţumim clienţilor noştri pentru înţelegere şi răbdare. Siguranţa pasagerilor şi a echipajului nostru este prioritatea noastră absolută şi nu va fi compromisă în niciun caz”, a transmis compania într-un anunț pe X.

All flights to and from Dubai have been suspended until further notice.



⚠️Please do not go to the airport.



Emirates will share updates when available. We would like to thank our customers for their understanding and patience.



The safety of our passengers and crew is our… pic.twitter.com/6NhEajVslU — Emirates Support (@EmiratesSupport) March 7, 2026

Emirates anunță reluarea operațiunilor pe ruta Dubai, după suspendarea din cursul dimineții

Ulterior anunțului inițial, Emirates a revenit cu noi precizări, afirmând că „va relua operațiunile” pe ruta Dubai.

Conform companiei, „pasagerii care au confirmat rezervările pentru zborurile din această după-amiază (sâmbătă după-amiază, n.r.) pot merge la aeroport”.

Comunicarea îi vizează și pe cei care tranzitează Dubai, în cazul în care zborul lor de legătură este operațional, a adăugat compania aeriană.

„Continuăm să monitorizăm situația și vom dezvolta programul nostru operațional în consecință”, a mai comunicat Emirates.

Explozii puternice la Abu Dhabi. Aeroportul a fost evacuat iar zborurile au fost oprite, după un nou atac iranian

Emiratele Arabe Unite au transmis, sâmbătă dimineață, că răspund la un nou atac lansat de Iran cu rachete balistice și drone.

Autoritățile din țară au precizat că au interceptat mai multe astfel de amenințări cu sistemele lor de apărare antiaeriană.

Un martor a declarat pentru Reuters că s-au auzit mai multe explozii puternice în capitala Abu Dhabi, notează Sky News.

Oficialii susțin că a avut loc „un incident minor, rezultat în urma căderii de resturi după o interceptare”.

O sursă citată de postul TV britanic a afirmat că Aeroportul Internațional Zayed a fost evacuat, pasagerii adăpostindu-se în subteran.

Arabia Saudită a comunicat anterior că a contracarat patru drone care atacau câmpul petrolier Shaybah, într-un al doilea atac iranian în câteva ore.