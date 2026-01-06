7 puteri europene resping dorința lui Trump de a avea Groenlanda. Donald Tusk: „Niciun membru NATO nu ar trebui să atace alt membru”

2 minute de citit Publicat la 14:00 06 Ian 2026 Modificat la 14:00 06 Ian 2026

Franța, Germania, Italia, Polonia, Spania, Marea Britanie și Danemarca resping dorința lui Trump de a avea Groenlanda. Foto: Profimedia Images

Franța, Germania, Italia, Polonia, Spania, Marea Britanie și Danemarca au semnat o declarație comună, marți, despre Groenlanda și dorința lui Donald Trump de a avea acest teritoriu care aparține Danemarecei. „Securitatea în Arctica trebuie asigurată în mod colectiv, împreună cu aliații NATO, inclusiv Statele Unite, prin respectarea principiilor Cartei ONU, inclusiv suveranitatea, integritatea teritorială și inviolabilitatea frontierelor”, se arată în declarație.

Declaraţie comună a liderilor Franţei, Germaniei, Italiei, Poloniei, Spaniei, Marii Britanii şi Danemarcei despre Groenlanda:

„Securitatea Arcticii rămâne o prioritate cheie pentru Europa și este esențială pentru securitatea internațională și transatlantică. NATO a clarificat faptul că regiunea arctică este o prioritate, iar aliații europeni își intensifică eforturile. Noi și mulți alți aliați ne-am intensificat prezența, activitățile și investițiile pentru a menține siguranța Arcticii și a descuraja adversarii.

Regatul Danemarcei, inclusiv Groenlanda, face parte din NATO. Prin urmare, securitatea în Arctica trebuie asigurată în mod colectiv, împreună cu aliații NATO, inclusiv Statele Unite, prin respectarea principiilor Cartei ONU, inclusiv suveranitatea, integritatea teritorială și inviolabilitatea frontierelor. Acestea sunt principii universale și nu vom înceta să le apărăm.

Statele Unite sunt un partener esențial în acest demers, în calitate de aliat NATO și prin acordul de apărare dintre Regatul Danemarcei și Statele Unite din 1951. Groenlanda aparține poporului său. Danemarca și Groenlanda, și numai ele, sunt cele care decid asupra chestiunilor care le privesc."

Danemarca poate conta pe solidaritatea întregii Europe în privința Groenlandei, a declarat și premierul polonez Donald Tusk, după ce Trump a afirmat din nou săptămâna aceasta că dorește să preia controlul asupra insulei arctice.

Tusk a reiterat comentariile Danemarcei de ieri, conform cărora orice atac american asupra teritoriului danez ar fi catastrofal pentru NATO.

„Niciun membru nu ar trebui să atace sau să amenințe un alt membru al Tratatului Atlanticului de Nord. Altfel, NATO și-ar pierde sensul dacă ar apărea conflicte în cadrul alianței”, a declarat Tusk, marți, la Paris, înainte de reuniunea aliaților Ucrainei la care participă și trimișii lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner.

Adjunctul şefului de cabinet al preşedintelui american Donald Trump, Stephen Miller, a descris luni pretenţiile SUA de a controla Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, drept „poziţia oficială a guvernului SUA”, respingând în acelaşi timp perspectiva unui conflict militar din cauza insulei arctice.

Întrebat de CNN dacă Washingtonul ar exclude utilizarea forţei pentru a prelua Groenlanda, Stephen Miller a declarat:

„Nimeni nu va lupta militar cu Statele Unite pentru viitorul Groenlandei”.

El a spus că insula ar trebui să facă parte din Statele Unite, adăugând că Trump şi-a exprimat clar poziţia încă de la începutul mandatului său, acum aproape un an.

„Statele Unite sunt principala putere din NATO. Pentru ca Statele Unite să securizeze regiunea arctică și pentru a proteja și apăra NATO și interesele NATO, evident, Groenlanda trebuie să facă parte din Statele Unite”, a spus Miller la CNN.