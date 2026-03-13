A șaptea lună consecutivă cu inflație peste 9%. În topul scumpirilor sunt cafeaua, fructele, biletele CFR și energia

Rata anuală a inflaţiei a scăzut uşor la 9,31% în luna februarie, anunță vineri Institutul Național de Statistică. Foto: Getty Images

Rata anuală a inflaţiei a scăzut uşor la 9,31% în luna februarie, anunță vineri Institutul Național de Statistică. Este a șaptea lună consecutivă în care inflația anuală se menține la peste 9%.

În februarie 2026 rata anuală a inflației, comparativ cu luna similară a anului precedent, a fost 9,31%, cele mai mari creșteri de preţuri înregistrându-se la servicii, 11,37%.

În acelaşi interval de timp, preţurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 9,41%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 7,89%.

La alimente, cele mai mari majorări de preţuri au fost în acest interval la cafea, prețul acesteia majorându-se cu 25,82%.

Fructele proaspete s-au scumpit cu 16,12% față de anul trecut, în vreme ce fructele și conservele din fructe sunt mai scumpe cu 13%. Prețurile din grupa produselor din zahăr, produse zaharoase și miere de albine au crescut cu 13,55%.

Alte creșteri substanțiale se constată și la laptele de vacă, 9,81%, la pâine, 10,12%, și la carnea de bovine, 11,79%, iar carnea de pasăre s-a scumpit cu 8,5%.

Ouăle şi-au mărit tariful în acest interval cu 14,33%.

La categoria băuturi alcoolice, prețul berii s-a majorat, în ultimul an, cu 7,51%, iar cel al vinului cu 6,09%.

Altă majorare importantă a tarifelor se constată și peștele proaspăt, cu 8,04%, la ulei, 8,78%, la citrice, 9,94%, iar carnea de porc s-a scumpit cu 3,88%.

Există și reduceri de preț în februarie comparativ cu februarie 2025 la unele produse alimentare cum ar fi la cartofi (-11,82%), la fasole boabe și alte leguminoase (-4,54%), la făină (-2,29%) și mălai (-1,27%). O scădere de până la un procent față de anul trecut la perioadă se consemnează la zahăr, tariful diminuându-se în acest caz cu (-0,36%).

În categoria serviciilor, cele mai mari creșteri de prețuri în februarie 2026 comparativ cu luna similară din 2025 s-au consemnat ca și luna trecută în cazul biletelor CFR, acestea majorându-se cu 24,40%, urmate de cele de apă, canal și salubritate cu 17,21%, cele de igienă și cosmetică, cu 15,94% și cele ale altor servicii cu caracter industrial cu 15,96%.

Alte creșteri însemnate în această categorie, pe parcursul unui an, s-au înregistrat la serviciile de reparații auto, 14,90%, serviciile de confecţionat şi reparat încălțăminte și îmbrăcăminte, 14,86%.

Chiriile au crescut în ultimul an cu 8,52%.

În același timp, asistența medicală a devenit mai scumpă cu 12,59%, transportul urban și-a majorat tariful cu 10,02%, iar cel interurban rutier cu 7,99%.

Singura scădere de preț în această categorie a fost înregistrată în cazul tarifelor serviciilor aeriene, care s-au diminuat față de anul anterior la perioadă cu 2,2%. Tarifele serviciilor poștale care în ultimele luni își reduseseră cotele, de această dată, în februarie 2026 față de luna similară din 2025 s-au majorat cu 3,08%.

Dintre mărfurile nealimentare, scumpirile cele mai însemnate din februarie continuă să se mențină cele ale tarifului energiei electrice, care s-a majorat cu 56,92%, după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor energiei electrice.

Alte majorări ale tarifelor în această categorie au mai fost consemnate la energia termică (13,41%), la cărți, ziare, reviste (10,15%), detergenți (9,01%), tutun și țigări (7,47%). Nu în ultimul rând, și medicamentele și-au majorat prețurile în februarie cu 4,18%, iar combustibilii cu 4,19%. În perioada februarie 2026 - februarie 2025, spre deosebire de luna anterioară la perioadă, s-a înregistrat o singură scădere de preţ la gaze cu 4,57%.

Începând cu anul 2026 jocurile de noroc sunt incluse în calculul IPC, tarifele acestora majorându-se în februarie cu 1,54% față de ianuarie și cu 4,21% față de decembrie 2025.