Lituania instalează „dinți de dragon” și își pregătește podurile să fie aruncate în aer

Lituania a instalat, ca măsură de protecție, „dinți de dragon” – un tip specific de bariere anti-tanc – pe podurile care leagă țara de Rusia, în condițiile în care autoritățile de la Vilnius iau în calcul o posibilă invazie rusească în viitor, relatează The Telegraph.

Ministerul apărării lituanian a confirmat și că țara se pregătește cu „capacități de foc” în jurul unui alt pod fortificat, peste râul Neman, în cazul în care va fi nevoie să se respingă un potențial atac al rușilor.

„Fortificațiile vor fi sprijinite cu capacități de foc, în cazul în care va fi nevoie, pentru a opri și pentru a distruge dușmanul”, au transmis autoritățile de la Vilnius.

Râul Neman este frontiera naturală dintre Lituania și provincia rusească Kaliningrad, furată de ruși după Al Doilea Război Mondial. Râul are o lungime de peste 900 de kilometri și traversează Belarusul, Lituania și se varsă în Marea Nordului.

Conform armatei britanice, bariere de tipul „dinților de dragon” sunt menite să încetinească avansul tancurilor și să „permită atacarea vehiculelor vulnerabile”. Ele au fost folosite prima oară în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial și sunt făcute din beton armat.

Lithuania is testing iron anti-tank obstacles that will soon reinforce the dragon’s teeth, fortifying bridges on the Kaliningrad route. These barriers are proven to effectively block heavy vehicles, significantly slowing any advance. If needed, firepower will be ready to support. pic.twitter.com/tBKhb1wLWD