O dronă lansată din Belarus s-a prăbușit pe teritoriul Lituaniei, stat NATO. Premierul și șeful Parlamentului, evacuați de urgență

O dronă venind din Belarus, aliat al Rusiei, a intrat joi în spațiul aerian al Lituaniei şi s-a prăbușit în apropierea unui punct de control al frontierei, relatează Agerpres, care citează EFE.

Incidentul a provocat o alertă de securitate la Vilnius, unde premierul Gintautas Paluckas şi preşedintele Parlamentului, Saulius Skvernelis, au fost evacuați într-un loc sigur, arată sursa citată.

Șefa de cabinet a premierului Paluckas a declarat că cei doi oficiali de rang înalt au fost duși în adăposturi, în conformitate cu procedurile de urgență.

Ei au rămas acolo până când s-a stabilit că încălcarea spațiului aerian al țării nu constituie o amenințare.

Președintele lituanian, Gitanas Nauseda, nu se afla joi în țară, fiind într-o vizită în Irlanda.

BREAKING: Lithuania activates NATO air policing protocol after an unidentified aircraft from Belarus violated its airspace and crashed near the border. Fighter jets were placed on alert, and top leaders, including the PM and Speaker, were taken to shelters. pic.twitter.com/Ap3NsaZb6o