Nicușor Dan spune ce a primit de la Moș Crăciun: „Mănuși și șosete. De Revelion am stat până la 3, mi-a perturbat somnul până azi”

<1 minut de citit Publicat la 15:46 06 Ian 2026 Modificat la 15:46 06 Ian 2026

Președintele României Nicușor Dan, declarații în avionul spre Paris. Foto: Captură video

Aflat în avionul spre Paris, Președintele Nicușor Dan a vorbit cu presa care îl însoțește în capitala Franței pentru reuniunea Coaliției de Voință. În avionul MApN, Președintele a vorbit despre perioada sărbătorilor și despre ce își dorește de la noul an. „O schimbare graduală în România”, spune Dan, despre rezoluția pentru 2026.

„Am fost cu colinda în Făgăraș vreo 2 zile, inclusiv Moș Crăciun a venit tot acolo, ne-a prins într-una dintre locații”, a spus președintele, întrebat despre perioada sărbătorilor. „Mi-a adus (n.red. Moș Crăciun) mănuși și șosete”.

„De revelion am stat până la ora 3 și asta mi-a perturbat somnul până în ziua de azi. Am fost cu mai mulți părinți și copii și trăgeau copiii de noi să mai stăm.”

Despre masa preferată, președintele a spus: „Tot timpul, ciolan cu fasole. Încerc să mă mențin”.

Întrebat despre ce își dorește de la noul an, Nicușor Dan a răspuns: „O schimbare graduală în România. Suntem într-un context internațional dificil și nu e momentul pentru revoluții și destabilizări în România, și atunci, încet încet.”