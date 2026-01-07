Impozitul pe proprietate în Europa. Pentru cine vrea Spania să introducă impozit de 100% și cum stă România la colectarea taxelor

4 minute de citit Publicat la 07:00 07 Ian 2026 Modificat la 10:08 07 Ian 2026

Ponderea impozitelor pe proprietate în totalul veniturilor fiscale variază considerabil în Europa. sursa foto: Getty

Politicile privind impozitul pe proprietate diferă semnificativ în Europa. În unele țări, precum Regatul Unit și Franța, impozitele pe proprietate reprezintă o parte importantă atât din PIB, cât și din totalul veniturilor fiscale.

Spania analizează introducerea unui impozit de 100% pentru locuințele cumpărate de cetățeni din afara Uniunii Europene. Deși măsura are ca obiectiv atenuarea crizei locuințelor, impozitul pe proprietate rămâne o sursă majoră de venit în multe state europene.

Potrivit Comisiei Europene, ponderea impozitului pe proprietate în PIB-ul statelor UE a variat în 2023 între 0,3% în Cehia și Estonia și 3,7% în Franța. Media la nivelul Uniunii Europene a fost de 1,9%.

Dar cât colectează, în termeni absoluți, guvernele europene din impozitul pe proprietate? Ce pondere are acesta în totalul taxelor? Și cât reprezintă taxele pe transferurile imobiliare ca procent din PIB?

Euronews Business analizează în detaliu veniturile din impozitul pe proprietate în Europa.

Ce pondere din PIB reprezintă impozitul pe proprietate?

În Uniunea Europeană, impozitul pe proprietate are cea mai mare pondere în PIB în Franța (3,7%) și cea mai mică în Cehia și Estonia (ambele cu 0,3%).

Dacă sunt incluse și statele din Asociația Europeană a Liberului Schimb (EFTA), Regatul Unit și Turcia — pe baza unor date OECD — Regatul Unit se situează ușor peste Franța, ambele în jurul valorii de 3,7%.

Belgia depășește, de asemenea, pragul de 3%, cu 3,2%. Spania ocupă locul cinci, cu 2,5%, urmată de Grecia, cu 2,7%.

România se situează peste media unor state din Europa Centrală și de Est, cu impozitele pe proprietate reprezentând circa 2,1% din totalul veniturilor fiscale. Alte țări în care impozitul pe proprietate reprezintă peste 2% din PIB sunt Islanda, Luxemburg, Danemarca, Elveția, Italia și Portugalia.

În aproape jumătate dintre cele 32 de țări analizate, impozitul pe proprietate reprezintă mai puțin de 1% din PIB. Valorile sunt deosebit de scăzute în Slovacia, Lituania, Estonia și Cehia, toate sub 0,5%.

Dintre cele cinci mari economii europene, Germania are o pondere semnificativ mai mică – doar 1% - comparativ cu celelalte. Italia se situează pe locul patru, cu 2,1%, în timp ce Franța și Regatul Unit conduc clasamentul.

Datele arată că Europa de Nord-Vest colectează un procent mai ridicat din PIB prin impozitul pe proprietate, în timp ce Europa de Est și statele baltice înregistrează ponderi mai reduse. În Europa de Sud, situația este mai eterogenă, dar adesea la niveluri relativ ridicate.

Potrivit OECD, impozitele pe proprietate includ toate taxele recurente și nerecurente aplicate utilizării, deținerii sau transferului de proprietăți. Acestea acoperă impozitele pe bunuri imobile sau pe averea netă, taxele pe moșteniri și donații, precum și taxele pe tranzacții financiare și de capital.

Veniturile obținute din impozitul pe proprietate

Regatul Unit a colectat cele mai mari venituri din impozitul pe proprietate în 2023, în valoare de 115 miliarde de euro (100 de miliarde de lire sterline), urmat de Franța, cu 104,5 miliarde de euro. Cele două țări domină clasamentul, în condițiile în care Italia, aflată pe locul al treilea, a colectat doar 45,3 miliarde de euro.

Germania și Spania completează top cinci, cu venituri de 41,4 miliarde de euro, respectiv 36,8 miliarde de euro. Totalul la nivelul Uniunii Europene se ridică la 318,8 miliarde de euro.

Belgia (18,8 miliarde de euro), Elveția (17,9 miliarde), Țările de Jos (14,4 miliarde) și Polonia (10,7 miliarde) au colectat, de asemenea, peste 10 miliarde de euro din impozitul pe proprietate în 2023.

În zece state membre ale UE, veniturile din acest tip de impozit sunt sub 1 miliard de euro, Estonia situându-se pe ultimul loc, cu doar 110 milioane de euro.

Impozitul pe proprietate ca pondere în totalul taxelor

Ponderea impozitelor pe proprietate în totalul veniturilor fiscale variază considerabil în Europa. În 2023, în Uniunea Europeană, aceasta a oscilat între 0,8% în Estonia și Cehia și 8,4% în Franța, potrivit Comisiei Europene. Media UE a fost de 4,7%.

Pe lângă Franța, alte șapte state membre UE au avut ponderi de peste 5%: Belgia (7,4%), Grecia (7%), Spania (6,7%), Portugalia (5,9%), Luxemburg (5,7%), Italia (5,1%) și Danemarca (5,1%).

În Germania, impozitele pe proprietate reprezintă doar 2,5% din totalul taxelor.

Ponderea taxelor pe transferurile imobiliare în Europa

Taxele pe transferurile de proprietăți, exprimate ca procent din PIB, indică importanța vânzărilor imobiliare ca sursă de venit pentru bugetele publice. Aceste taxe se aplică tranzacțiilor financiare și de capital, în special cumpărării, vânzării și taxelor de timbru.

Conform OECD, în 2023, această pondere a fost de 1% din PIB în Italia, urmată de Belgia, Portugalia și Spania (toate cu 0,8%).

În Franța, taxele pe transferurile imobiliare au reprezentat 0,7% din PIB, comparativ cu 0,6% în Regatul Unit și 0,3% în Germania.

Propunerea Spaniei de a introduce un impozit de 100% pentru proprietățile cumpărate de cetățeni din afara UE a generat dezbateri la nivel european. În mai 2025, în cadrul audierilor din Parlamentul European, Jose Garcia Montalvo, profesor de economie la Universitatea Pompeu Fabra din Barcelona, a afirmat că politicile fiscale din domeniul locuințelor nu sunt întotdeauna cele mai eficiente soluții pentru problemele pieței imobiliare.

„Schimbările frecvente de politici și lipsa de coordonare între politica fiscală și măsurile privind oferta de locuințe subminează eficiența politicilor fiscale din domeniul locuințelor, ducând la rezultate imprevizibile pe piață și la probleme persistente de accesibilitate”, a declarat acesta.

La rândul său, Diana Hourani, din cadrul Unității pentru taxe personale și pe proprietate a OECD, a subliniat că există un potențial semnificativ de îmbunătățire a eficienței, echității și capacității de a genera venituri pentru multe tipuri de taxe pe locuințe în țările OECD.

„Îmbunătățirea acestor taxe poate, în multe cazuri, să reducă și presiunea de creștere asupra prețurilor locuințelor”, a adăugat Hourani.