Sute de cabinete veterinare sunt în pericol să fie închise, după o decizie a Guvernului: „Animalele vor fi afectate”

Decizia Guvernului de reducere a cheltuielilor îi nemulţumeşte pe medicii veterinari. Foto: Getty Images

Medicii veterniari ameninţă că vor ieşi în stradă după ce Guvernul a redus de la 10.000 de lei la 5.000 de lei sumele alocate pentru cheltuielile cabinetelor. Oamenii atrag atenţia că decizia duce la închiderea unităţilor sanitare veterinare şi implict la apariţia unor boli fatale pentru animale.

Decizia Guvernului de reducere a cheltuielilor îi nemulţumeşte pe medicii veterinari. Concret, de la 10.000 de lei, cât primeau pentru cheltuielile cabinetelor, acum, ordonanţa care a fost aprobată şi este şi aplicabilă, reduce la jumătate această sumă. Consecinţele, spun cei vizaţi, ar fi devastatoare atât pentru ei cât şi pentru populaţia de animale din ţară.

Marin Nicoli, medic veterinar: N-avem alta posibilitate decât să închidem cabinetele, intrăm în faliment. Animalele ar fi afectate în primul rând, plus proprietarii lor, pentru că mortalitatea va fi gravă. Tot noi, cetățenii de rând, vom plăti.

Ion Tudor, medic veterinar: Eu nu pot să plătesc asistentul veterinar din acești bani, e o muncă enormă. Ar fi imposibil ca eu, fără doi asistenți, să îmi desfășor antrenamentul. 5.000 lei pentru un cabinet veterinar reprezintă blocajul și falimentul. E doar plata către un asistent medical, atât.

O sumă care face imposibilă funcţionarea cabinetelor, spun medicii. Potrivit acestora, măsura nu este o simplă tăiere de buget, ci un risc major la adresa sănătăţii publice.

Ionel Mușat, președinte Colegiul Medicilor Veterinari, Filiala Mehedinți: S-a primit o notă de serviciu prin care s-a încheiat un act adițional ca noi, prin semnătură, să acceptăm diminuarea acestei sume. Nu există așa ceva, nu o să facem asta. În județ colegiul nu o să accepte. Nu vreau să fiu răutăcios, dar ne aduce aminte de anii 1960. Singura soluție este să ne punem la masă.

Numai în judeţul Mehedinţi sunt 38 de cabinete veterinare de liberă practică.