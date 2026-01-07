România, ţara cu unele dintre cele mai mici taxe din Europa. Cât plătesc locuitorii marilor capitale precum Paris, Madrid sau Berlin

Fiecare țară are propria formulă de calcul. Foto: Getty Images

Chiar și în condițiile creșterii taxelor locale, în România se plătesc unele dintre cele mai mici dări la stat din toată Europa. Majoritatea capitalelor europene au valori ridicate pentru taxa anuală pe locuințe sau autoturisme. În Paris, de exemplu, în unele arondismente se poate ajunge și la 2.000 de euro pe an.

În capitala Franței, impozitul pe locuințe este calculat în funcție de valoarea de închiriere a acesteia. Pentru un apartament de 80 mp, estimările medii indică o taxă locală anuală de 1.600 de euro. Vorbim despre o locuință standard într-un imobil rezidențial obișnuit, pentru că în zonele centrale această valoare urcă simțitor. În ceea ce privește autoturismele, dacă luăm o mașină de 1.200 cmc (N.r. - centimetri cubi), pe benzină din 2020, ajungem la costuri de 150 până la 250 de euro pe an. Acestea includ și ecotaxe și parcarea rezidențială.

În Madrid, capitala Spaniei, impozitul anual pe proprietate se calculează la un coeficient de aproximativ 0,44–0,51% din valoarea cadastrală a locuinței. Pentru un apartament standard de 80 mp în zone centrale, proprietarii plătesc între 500 și 700 de euro pe an. Pentru autoturismul de 1.200 cmc, taxa anuală de circulație este în jur de 129 euro/an, conform grilelor publicate pentru capitală.

"Ne aflăm în Barcelona, aproape de Parc Güell. Pentru un apartament de aproximativ 70 de metri pătrați, într-o clădire ca aceasta, impozitul anual pe locuință este de aproximativ 240 de euro. Deși pe piață un astfel de apartament valorează peste 180.000 de euro, impozitul nu se calculează după prețul real de vânzare, ci după valoarea cadastrală, stabilită în urma unei evaluări mult mai vechi.

În ceea ce privește mașina, în Spania, impozitul anual se calculează în funcție de CVF (cai putere fiscali). Atenție: CVF nu reprezintă caii putere reali ai motorului, ci un indicator fiscal bazat pe cilindree (N.r. - Cantitate de gaze introdusă în cilindrul unui motor cu ardere internă în timpul cursei de admisie) şi numărul de cilindri, folosit exclusiv pentru taxe. Pentru o mașină cu motor de 1.200 cmc, impozitul anual este de aproximativ 80 de euro, dacă este pe benzină. În cazul unei mașini electrice, proprietarul beneficiază de o reducere de până la 75%", a explicat Radu Trăscău, corespondetul Antena 3 CNN la Barcelona.

În Germania se aplică un sistem numit Grundsteuer, calculat ca valoare de impozitare ori cotă de impozitare ori coeficient local. Berlin a stabilit un coeficient de 470% pentru locuințe. Asta înseamă că, pentru apartamente obișnuite, formula se traduce în practică la valori între 400 și 700 euro/an pentru 80 mp, în funcție și de valoarea stabilită de fisc.

Pe de altă parte, impozitul anual pe autoturism se calculează dintr-o componentă pe cilindree și una pe dioxidul de carbon. Pentru un turism mic pe benzină, din 2020, rezultă de regulă un total de aproximativ 70–120 de euro pe an.